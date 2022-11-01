灣區將迎入秋最低溫 2日晚最冷地區恐降至冰點以下

灣區這兩日有機會降雨，可能出現入秋以來最低溫。（美聯社）

國家氣象局表示，在涼爽乾燥的萬聖節過後，來自加拿大的冷鋒將南下灣區 ，為灣區帶來雨水和入秋後的最低氣溫。

氣象學家麥考克（Sarah McCorkle）表示，根據最新天氣模式，本周風雨不會像最初預測的那樣潮濕，但至少會下小雨。她說：「風雨會從1日上午開始，一直持續到2日晚上，總雨量會比我們前一周在天氣模式中看到的要少很多。」

麥考克說，灣區大部分地區這兩天的降雨量平均大概只會有0.1吋，但聖他克魯茲山脈的降雨量可能會有0.25吋。

麥考克還指出，由於寒冷的空氣被冷鋒的西北風推入灣區，灣區2日晚上到3日上午可能出現入秋以來最低溫，沿海和舊金山灣沿岸氣溫將降至40多度，內陸山谷地區則將降至30多度，最冷的地區可降至冰點以下。

預測塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）2日和3日將明顯降雪 ，太浩湖、唐納山峰（Donner Peak）和其他海拔4000呎以上山峰在這場風暴中將降雪6吋，最高的山峰將降雪8到12吋。

加州 11月首周的降雨和降雪機會將向南延伸到大索爾（Big Sur）山區、中央海岸、聖荷昆谷、洛杉磯都會區和聖地牙哥縣，南加州盆地的降雨量可能介於0.1吋到0.25吋之間。

過去幾個月來，灣區和加州大部分地區的天氣型態有如雲霄飛車般上下，從極端熱浪到不尋常的風暴。這些波動主要歸因於兩種全球天氣模式的變化：北美太平洋振盪（Pacific North American Oscillation，簡稱PNA）和反聖嬰現象（La Niña）。

歐洲延伸天氣模式預測，北美11月的天氣將由PNA控制，意味著加州未來30天出現潮濕天氣的機會將增加，有助緩解乾旱。PNA預測，西海岸11月第二周和第三周出現風暴的機會更高。

氣象局預測，本月最有可能看到乾旱改善的地區是北灣蘇諾瑪縣和納巴縣、中部沿海地區、塞拉內華達山脈、南加聖他芭芭拉海岸。