襲擊裴洛西夫 嫌犯前女友：他有精神疾病與毒癮問題

狄帕培前女友天體主義者塔布（左）表示，狄帕培有嚴重的精神問題。圖為塔布2013年與前夫史密斯（右）在舊金山市府大樓前舉行婚禮時的情形。（美聯社）

攻擊眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）丈夫的嫌犯狄帕培（David Depape）長期伴侶表示，狄帕培有精神疾病，吸毒使他的病情惡化，曾有一整年確信自己是耶穌。

狄帕培前女友塔布（Oxane “Gypsy” Taub）30日在河濱縣（Riverside County）加州女子監獄（California Institution for Women）接受長達1小時的訪問時說：「他沒有一份工作可以做得長久，一直無家可歸。他患有精神疾病，這可能就是他凌晨2時出現在裴洛西家中的原因。他是一個有嚴重精神問題、住在成人身體裡的可憐孩子。」

53歲的塔布因為企圖在柏克萊 綁架一名她痴迷的14歲男孩被捕，現在正在服刑。

塔布表示，她記得狄帕培過去是一個「害羞又可愛的人」，曾經支持她挑戰舊金山 公共裸體法規。她說：「大衛（狄帕培）從來不曾在我的任何活動中裸體，儘管我們一直鼓勵他這麼做，但他說他覺得不自在。」

塔布稱，她和狄帕培是在夏威夷認識，當時狄帕培對政治一無所知，她開始和他分享她的許多進步派觀點。

塔布說：「我不認為他是川普支持者。他反對政府，反對真正管理政府並將政治人物當作傀儡的人，我們都反對影子政府（shadow government）。」

當局表示，目前住在列治文市的狄帕培28日凌晨闖進裴洛西在舊金山的住家，82歲的裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）偷偷打911電話報警。在警察抵達時，狄帕培用鐵錘攻擊保羅。

狄帕培目前被關押在舊金山總醫院一個病房中，但檢方沒有透露狄帕培是否正在接受精神評估與治療。

塔布表示，她無法理解外界稱狄帕培支持極右派言論的說法；她說，狄帕培曾經是前總統歐巴馬的粉絲，在他們長達15年的關係中，狄帕培支持她認同的許多觀點，包括反對伊拉克戰爭。她說：「在我們在一起的15年中，我們從來沒有在政治上發生過分歧，因為我們的觀點是一致的。」

塔布與狄帕培有兩個兒子，塔布在前一段關係中還生有一女。

不過，塔布指出，兩人2008年分手後，狄帕培開始出現吸毒和精神問題。她說，他們分手後，狄帕培開始流落街頭，並變得十分偏執；兩人後來重修舊好，但狄帕培變得相信自己是耶穌。

兩人2015年再度分手，之後偶爾會聯絡。塔布表示，她後來聽兒女說，狄帕培變成遊民，會到柏克萊McGee Avenue的浸信會教堂（Baptist Church）吃飯。一名友人告訴塔布，狄帕培經常胡言亂語，完全失去理智。

塔布的大女兒岡薩雷茲（Inti Gonzalez）說，她一直和繼父保持聯絡，但在他們的互動中，繼父沒有提過裴洛西。岡薩雷茲表示，狄帕培靠銷售自製手鍊為生，他有一輛單車，但沒有汽車。