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徐麗麗遇害當天 準備與男友分手 「不知是否因此起殺機」

記者劉先進／屋崙報導
好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）
好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

60歲屋崙知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）被槍殺案件震驚逆轉。先是警方逮捕其73歲華裔男友Nelson Peter Chia，認為他因經濟利益雇兇殺人。接著，在收押後不到24小時，Nelson在獄中自殺。徐麗麗好友30日說，她8月21日遭謀害當天，準備要和Nelson分手。「不知是否因為分手而讓他起了殺機。現在麗麗已經過世，很多事情都成了謎。」

本報此前曾獨家報導，徐麗麗案中，Nelson的表現疑點重重。在徐麗麗遇害前一個月，男友試圖在她不知情的情況下，將一筆保險基金轉移到自己和兒子（前妻所生）名下。擁有兩家牙醫診所、且家產不菲的徐麗麗，在生前就遭遇謀殺未遂。

不願具名好友說，徐麗麗1994年帶著兒子Louie來美陪讀，先生在愛荷華州讀書。兩人後來搬到加州，因前夫要回國發展，雙方才無奈分開。徐麗麗後來需要理財顧問，考慮到需要顧問英文流利，方便查看各種文檔，才找上Nelson。「那時的徐麗麗感情處於空窗期，所以才和Nelson談戀愛。麗麗也很開心，說自己找到『先生』了。」

Nelson被逮捕24小時內，就在監獄自殺。（視頻截圖）
Nelson被逮捕24小時內，就在監獄自殺。（視頻截圖）

好友說，感覺麗麗認識Nelson後性格有明顯變化，「不像她自己」。因為Nelson平常喜歡音樂和唱歌，徐麗麗也開始學芭蕾、鋼琴，有點迎合Nelson的偏好。「麗麗姐原本性格大大咧咧，開朗自信。但認識了Nelson後，就有些注意外在形態，會覺得自己很胖，注重淑女形象。」

在好友印象中，Nelson平常笑嘻嘻的，態度很好。但說話時眼神游離，不讓人親近，給人感覺怪怪的、不舒服，「就像戴著假面具說話，不交心。徐麗麗和我們溝通時，總是稱呼Nelson為『我老公』，所以我一直以為他們已經結婚。直到她遇害，才知道兩人只是男女朋友。他們相處超過15年，居然還沒有結婚，令人覺得奇怪。」

本報記者查詢LinkedIn發現，Nelson自稱是一家理財公司WESPAC的創辦者。官網介紹說，WESPAC成立於1977年，總部設在東灣的奧倫大（Orinda），提供的服務包括，計畫設計和管理，財富管理和信託服務，健康和福利待遇，保險服務等。

Nelson被逮捕24小時內，就在監獄自殺。（警方供圖）
Nelson被逮捕24小時內，就在監獄自殺。（警方供圖）

8月21日下午，Nelson駕車，徐麗麗坐副駕駛，一起準備去按摩。到了小西貢社區的E11街夾5街時，車子停下。接著另一車靠近，兇手從車內出來，繞到徐麗麗車副駕駛座位置，下車開槍打死徐麗麗。

好友說，當天，徐麗麗準備和Nelson分手，「不清楚是否因為此事動了殺心。現在麗麗已經離開，很多事情都成了未解之謎。希望她能安息。」

兇手事先在附近社區兜圈近30分鐘，貌似在尋找下手目標。且事發地段和此前華人Uber司機馮幹和搶劫中被殺地點，是同一社區。由於作案手法類似，不少人以為是劫殺。屋崙警局阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）形容本案並非種族原因，有人試圖利用此案來分裂社區，是貪婪導致了犯罪。Nelson涉買兇殺人。但在被捕後不到24小時，就在被關押的監獄上吊自殺。另一個本案嫌犯貝森（Hasheem Bason）也被指控謀殺，不得保釋。

好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分...
好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

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