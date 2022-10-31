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謝安宜稱嫌犯攻擊目標是裴洛西 駁斥流傳陰謀論

記者李怡／舊金山報導
圖為案發當天，警局召開的緊急記者會，左三謝安宜。右三史考特。（記者王子涵／攝影）
圖為案發當天，警局召開的緊急記者會，左三謝安宜。右三史考特。（記者王子涵／攝影）

舊金山地檢長謝安宜30日證實，當局已確定28日對保羅·裴洛西（Paul Pelosi）暴力襲擊的嫌疑人狄帕培（David Depape），在闖入裴洛西夫婦的住宅時，攻擊目標是聯邦眾議長南希．裴洛西（Nancy Pelosi）。

28日凌晨在位於舊金山的住宅中，裴洛西的丈夫保羅被一名手持致命武器的闖入者襲擊，腦部嚴重受傷。據報導，該男子的目標是裴洛西本人，在闖入後大喊：「南希在哪裡？南希在哪裡？」當時裴洛西人在華府，逃過一劫，闖入者已被舊金山警方逮捕。舊金山警局當晚表示，這是一起有預謀的犯罪，並非隨機作案。

30日謝安宜駁斥了對保羅·裴洛西的暴力襲擊後，幾天內流傳的陰謀論，包括推特新股東馬斯克（Elon Musk）在推文中宣傳的陰謀論。此論調在被刪除之前迅速廣泛傳播。

謝安宜並沒有提供有關這次襲擊的新細節，但表示聲明是為消除社交媒體上出現的對事件的扭曲傳播。謝安宜稱，沒有任何跡象顯示受害人保羅·裴洛西與嫌犯狄帕培在這起遇襲事件之前就認識了。

謝安宜表示，預計將於31日對嫌疑人狄帕培提出謀殺未遂、入室盜竊、虐待老人和暴力襲擊等罪名指控。她表示，目前嫌疑人仍被關押在舊金山總醫院的一個安全病房內，但並未透露嫌疑人心理健康狀況，和是否是在醫院接受精神治療。案件將於11月1日在舊金山地方法院審理。謝安宜建議辦公室將嫌疑人拘留，不得保釋。

圖為裴洛西夫婦。(美聯社)
圖為裴洛西夫婦。(美聯社)

辦案官員表示，事發當時現年82歲的保羅·裴洛西設法通過911報案。舊金山警長史考特（Bill Scout）在緊急記者會中稱，大約凌晨2時27分，舊金山警員被派往裴洛西的住處。在其住宅外面，警員就已看到屋內保羅正與嫌犯爭搶一把錘子。

史考特說：「兩人各有一隻手握在錘子上，警員隨即要求兩人放下武器。」嫌犯搶到錘子後，多次襲擊保羅的頭部。此時進到屋內的警員迅速制伏嫌犯，解除武器並拷住了嫌犯。隨即請求醫療救援，並在現場對雙方實施急救。

舊金山警方表示，保羅·裴洛西被送往醫院並接受了手術，以修復顱骨骨折，以及手右側的嚴重傷害，預計可以康復。關於嫌犯狄帕培的作案動機，警方並未進一步說明。

謝安宜證實，襲擊案嫌犯狄帕培(圖)的目標是眾議長裴洛西。(美聯社)
謝安宜證實，襲擊案嫌犯狄帕培(圖)的目標是眾議長裴洛西。(美聯社)

裴洛西 舊金山 手術

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