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為競選造勢 多位金山官員拜會中華總會館

記者張曼琳／舊金山報導
29日的中華總會館的例行月會，迎來多位特別來賓。（記者張曼琳／攝影）
29日的中華總會館的例行月會，迎來多位特別來賓。（記者張曼琳／攝影）

舊金山中央警局行動隊長法默（Douglas Farmer）、學區教委徐安（Ann Hsu）、市立大學校董王兆倫（Alan Wong）以及地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）29日拜會中華總會館，與僑界人士會面，為競選造勢。

法默： 制定「手機計畫」保安

29日是中華總會館例行月會，上任不久的中央警局隊長法默致詞，向僑界人士自我介紹。法默說，此次拜會就是和僑界打招呼介紹自己。他並承諾，警局行動小隊已增加巡邏，將一周7天一天24小時，服務華埠，竭力做到讓華埠居民「有求必應」。他還向記者透露，很榮幸上任後同僑領見面，將盡全力服務社區。

法默提到，此前在深夜發生的盜竊案，警局已抓住大部分涉案者。在警局長和市長支持下，目前增添了巡警。法默認為，接下來的假日季，尤其農曆新年，將是更艱鉅挑戰。他正和其同僚制定商戶和警員聯絡的「手機計畫」。

上任不久的中央警局隊長法默（左）用英文致詞，由黃國康做廣東話翻譯。（記者張曼琳／...
上任不久的中央警局隊長法默（左）用英文致詞，由黃國康做廣東話翻譯。（記者張曼琳／攝影）

法默說：「我們已經制定了一個新的手機計畫，只要警員有手機，商家可以直接打給他們。」新的計畫，並非替代911，「當有緊急情況時，還是要打911，」但遇到非緊急情況，商戶和居民可以直撥警員電話尋求幫助。

徐安：關注教學質量和學生健康

正在尋求連任的教育委員徐安致詞，中華總會館的支持。徐安表示，她是教委會中唯一具移民和企業家背景的成員。自疫情後，她便開始關注孩子的學習問題，發現公立學校的網課影響教學質量，而時任教委並未尋求解決的方法，反而在「玩弄政治遊戲」令她深感氣憤。因此，徐安和其他學生家長一同參加罷免三位教委並獲得成功。

正在尋求連任的教育委員徐安，感謝中華總會館的支持。（記者張曼琳／攝影）
正在尋求連任的教育委員徐安，感謝中華總會館的支持。（記者張曼琳／攝影）

市長布里德今年3月任命徐安為教委，她表示，上任幾個月來，她著重關注三個方面：學生成就和學生質量、校園安全和學生健康、校區財政平衡和良好運轉。她說：「我希望把校區帶回到正確軌道上，不再玩政治遊戲，真心關注學生的學習。」徐安感謝中華總會館的支持，呼籲僑界在11月8日的競選中支持她和其他2位被任命的教委黎美兒（Lainie Motamedi）和李慧文（Lisa Weissman-Ward）投票。

王兆倫：力保市大廣東話課程

舊金山市立大學校董王兆倫表示，作為市立大學校董，他已取得諸多成果，如保留廣東話課程，支持市立大學將農曆新年作為法定假日。他認為，對於想學習廣東話和有志日後從事公共事業工作的學生來說，保留廣東話課程不被刪減，十分重要。

王兆倫表示，市大保留廣東話課程，對華人社區至關重要。（記者張曼琳／攝影）
王兆倫表示，市大保留廣東話課程，對華人社區至關重要。（記者張曼琳／攝影）

因此，他在市大校董會上提出保留廣東話的決議，並獲得通過，成功挽救粵語課程。同時，11月起市大還將準備新的粵語證書課程。王兆倫也積極推進市大將農曆新年作為學校法定假日。他向本報記者透露，市大已經通過將農曆新年作為法定假日的決議，現在需要修改州法以達成目標。他表示，州眾議員丁右立將會在州議會提出立法支持。

下午例行月會結束前，參加花園角廣場華埠資源會展的地檢長謝安宜也特意與會總會館，拜會僑界領袖，為其連任尋求支持。

地檢長謝安宜「閃現」中華總會館，為連任尋求支持。（讀者提供）
地檢長謝安宜「閃現」中華總會館，為連任尋求支持。（讀者提供）

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