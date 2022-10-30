華埠哈嘍喂同樂日 洋溢萬聖節氣氛 大人小孩樂翻天

社區青年中心主辦的「哈嘍喂同樂日」活動，吸引不少遊人和社區家庭參與。（記者王子涵／攝影）

由社區青年中心（CYC）主辦的「哈嘍喂同樂日」29日在華埠 天后廟街（Waverly Place）舉辦。該活動以慶祝萬聖節 為主題，有親子遊戲、手工藝、南瓜樂園等20多項主題攤位，促進華埠經濟。

今年有超過30家商家在活動期間提供特別折扣。拿到優惠券手冊的遊客可以遊覽華埠享受美食。

活動是由市府經濟與勞動力發展辦公室倡議，市府項目經理陳嘉霖（Francis Chan）表示，很高興再次支持華埠哈嘍喂同樂日，以此激活天后廟街的經濟，讓華埠家庭和孩子們體驗傳統的萬聖節氣氛。

家長James表示，在華埠體驗到美國傳統節日氣氛，體驗非常獨特。「提前一天就帶著孩子去商店購買節日服飾，他們高興的不得了。」James說，「藉此機會，也能帶孩子遊覽華埠，講述我們的中華文化。下一代都出生在美國，這樣能將中西文化結合在一起的活動，他們很喜歡。」