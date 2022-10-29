買兇殺女友徐麗麗 73歲男友入獄當天上吊亡

圖為73歲的Nelson Peter Chia被逮捕畫面。（視頻截圖）

60歲屋崙 知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）被槍殺案件一再翻轉。就在警方宣布逮捕其73歲男友Nelson Peter Chia和另外一個兇手貝森（Hasheem Bason），且起訴Nelson為經濟利益蓄意謀殺、雇兇殺人之際，28日下午2時許，Nelson在關押的監獄 上吊自殺身亡。根據阿拉米達縣監獄系統數據，貝森不得保釋。

由於徐麗麗被槍殺的地點位於屋崙小西貢社區，此前搶劫罪案頻發，有華裔Uber司機馮幹和（Kon Patrick Fung）被劫殺。且事發前，兇手車輛在社區兜圈30分鐘以上，疑似在尋找搶劫目標，作案手法類似，均是搶劫開槍。所以很多人一度誤以為徐麗麗是遭遇搶劫未遂而被槍殺。

但屋崙警局忽然在28日凌晨宣布，其男友涉嫌謀殺被逮捕。警局在28日下午召開記者會。警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）說，Nelson策劃這起似乎是雇兇殺人的案件，斯托克頓（Stockton）的33歲的Bason也參與這起殺人案。

涉嫌謀殺女友徐麗麗的73歲華裔Nelson Peter Chia，在獄中自殺。（屋崙警局供圖）

大量證據支持逮捕Nelson

阿姆斯壯表示，在案發8月21日當天下午2時，警方去到案發現場──小西貢社區（Little Saigon）5街1000號街區。根據警方調查，受害者徐麗麗在停車時，一輛老式白色雷克薩斯（Lexus）4門汽車靠近她，嫌犯下車接近徐麗麗，並連開數槍擊中了她，嫌犯隨即返回車上逃離現場。徐麗麗身中多槍，在送往醫院後不治。

阿姆斯壯說，在過去的兩個月裡，屋崙警局的凶案組不知疲倦地調查該案，跟進社區提供的數十條調查線索，「今日我很高興宣布，逮捕渉及這起令人髮指罪行的兩名嫌犯。」案件震驚整個社區，在調查中，發現大量證據都支持逮捕Nelson。

阿姆斯壯表示，Nelson策劃此次謀殺，並雇用35歲的Stockton居民Bason參與，在掌握足夠的證據後，警方派員去到Nelson家中逮人。

屋崙警長阿姆斯壯表示，案件與種族無關，而是源於貪婪。（記者劉先進／攝影）

阿姆斯壯強調，案件與種族無關，而是源於貪婪；「有些人試圖利用此案來分裂社區，我希望我們能團結起來，支持家庭和社區。大家一同經歷這場悲劇，這是對一位傑出社區領袖毫無意義的謀殺，本不應該發生。」他並感謝各執法機構在案件調查中提供的支持。

警方如何將調查方向轉移到男友Nelson Peter Chia？對於本報提問，阿姆斯壯表示，案件看似和馮幹和案件相似，但實則有很大不同。訓練有素的調查人員和檢察官在開展調查時，發現一些反常行為；例如一般的劫案中，不太會牽扯到凶殺。儘管有來自外部公眾的壓力，要求警方對發生的事情做出即時判斷，但他認為，進行深度、徹底調查和掌握充分證據具必要性。

案件中另一嫌犯貝森被控謀殺，不得保釋。（屋崙警局供圖）

兇嫌在現場「伏擊」徐麗麗

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）在記者會上表示，案件還在調查中。Hasheem Bason將被指控有意使用槍枝，謀殺等罪名，「他是在現場伏擊（lying in wait）殺害受害者。」

歐瑪麗表示，地檢處會指控Nelson Peter Chia違反刑法（當時還不知Nelson自殺），為經濟利益蓄意謀殺。在當天，阿縣舉辦一個特別20周年紀念日活動，紀念因家暴 或被親密伴侶殺害的人，宣讀自1996年以來被殺害的222個受害者名字。徐麗麗的名字，將在明年紀念日當天被宣讀。

「家暴不只是打人或身體傷害，有各種形式，如在家庭關係中恐嚇受害者，為了經濟利益的謀殺，都是家暴。因此，我們在本案中擴大了家庭暴力的定義。這起犯罪是針對受害者的個人犯罪，而不是種族主義犯罪或仇恨犯罪。」

28日下午2時，Nelson在被關押的東灣聖他利達監獄（Santa Rita Jail），被發現上吊自殺身亡。