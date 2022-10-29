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徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

記者劉先進／屋崙報導
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

綜合知情人士和徐麗麗好友28日的消息，在徐麗麗遇害前有頗多疑點；此前徐麗麗曾遭試圖謀殺未遂，而她有一筆金額不小的保險基金存放在經紀人手中，遇害前一個月，男友Nelson Peter Chia就在徐麗麗不知情的情況下，要求將基金轉到他本人和兒子名下。因此Nelson Peter Chia被懷疑買兇殺人，是為了徐麗麗手中的大筆資金。

徐麗麗好友28日得知Nelson在獄中自殺的消息後表示，「這是罪有應得，他應該被審判，而不是如此的輕易逃過。」

一名知情人士告訴本報，案件涉嫌Nelson買兇殺人，原因可能是為了徐麗麗的兩家牙醫診所，或騙取巨額保險。有朋友說，徐麗麗生前就曾遭遇謀殺未遂，可見兇手處心積慮。

徐麗麗好友、屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，得知此事非常震驚。其實，看徐麗麗被殺的附近監控錄像，也有可疑之處。比如，所謂「劫匪」沒有直接搶劫最近位置的駕駛司機，而是繞過去搶劫副駕駛座的徐麗麗，疑似繞開監控攝像。其次，此前社區曾舉行守夜活動悼念徐麗麗，其男友本來答應參加，讓他發聲要求警方快速破案。但後來他派了朋友來，讓人感覺並非真的關心徐麗麗。

圖為嫌犯Nelson Peter Chia被捕畫面。（視頻截圖）
圖為嫌犯Nelson Peter Chia被捕畫面。（視頻截圖）

另一名不願透露姓名的好友說，徐麗麗被槍殺之後，坊間就流傳其男友Nelson Peter Chia嫌疑最大。案件至少有3大疑點。首先，Nelson有一個此前婚姻所生的50歲的兒子，兩人本來不相往來，但在徐麗麗遇害前開始頻繁走動。另外，徐麗麗將一筆數額不小的保險基金存放在經紀人那裡。事發前一個月，Nelson在徐麗麗不知情的情況下，要求將這筆錢轉到兒子和自己名下。經紀人當時說，這不合法，感覺非常奇怪。

其次，徐麗麗8月21日當天是和男友去按摩，但並非提前數天預約，而是當天電話約定的。徐麗麗中槍流血送醫院後，Nelson沒有馬上陪同去醫院，而是錄完口供，耽擱了一段時間再去；「這也很反常，自己最親愛的人中槍，為什麼不馬上去醫院陪同急救，而是耽誤一會再去？徐麗麗一個人孤零零的在醫院等待搶救，最後不幸離世，讓人心痛。」

第三，Nelson此前經營房產和保險生意，按道理家產不菲，但在徐麗麗遇害後，卻沒有主動提出哪怕一分錢的懸紅金額。「假如是被劫匪槍殺，有條件的家人都會提出懸賞。」好友說，事後，Nelson還要求徐麗麗診所的員工，不得對外人和媒體說任何話，也讓人感覺奇怪。

好友說，徐麗麗在屋崙和卡斯楚谷有兩間診所，手中資金不少，除了在美國有房子，在上海也置辦房產，所以懷疑其男友是謀財害命、買兇殺人，「診所需要靠醫生運營，男友很難獨吞，所以估計是為了徐麗麗手中的錢。」

這名好友曾參加徐麗麗的葬禮，在葬禮上，Nelson還深情唱歌懷念徐麗麗；「他接受電視台採訪，聲淚俱下，貌似悲痛欲絕，現在看來，都是惺惺作態，演戲而已。知人知面不知心，這更讓人震驚、害怕，像吃了蒼蠅一樣惡心。如今自殺是罪有應得，該被千刀萬剮。他理應被法律審判，而不是輕易用死亡逃避。」

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