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馬斯克入主推特 4挑戰待解

編譯組／灣區28日電
馬斯克以440億元收購推特。這次收購預料將解決這家社交媒體公司長達六個月的財務不確定，但隨著發生重大改變，還有許多問題尚待解決。(美聯社)
馬斯克以440億元收購推特。這次收購預料將解決這家社交媒體公司長達六個月的財務不確定，但隨著發生重大改變，還有許多問題尚待解決。(美聯社)

馬斯克(Elon Musk)以440億元收購推特(Twitter)的交易，27日以戲劇性方式完成。據媒體報導，馬斯克在取得控制權的第一項動作，就是解雇多位高級主管。

根據「華盛頓郵報」、CNBC與其他報導引用匿名消息人士報導，離職推特高管包括執行長 Parag Agrawal、財務長Ned Segal、法務政策與安全主管Vijaya Gadde，法務長Sean Edgett也被解雇。據稱，這次收購預料將解決推特長達六個月的財務不確定，但隨著發生重大改變，還有許多問題尚待解決。

首先是有關推特人事發展。「華盛頓郵報」上周報導，馬斯克曾告訴投資人，計畫裁撤推特7500名員工中的近75%。但彭博社26日報導，馬斯克告訴員工，沒有計畫大幅裁員，但將進行部分人力削減。根據LinkedIn數據分析，推特已出現大量員工外流，過去三個月有500多名員工離開公司。

員工會被迫回到辦公室上班嗎? 推特是新冠疫情開始時率先採用完全彈性工作公司之一，對舊金山市中心的影響非常明顯，餐館關閉、街道寂靜。但是，馬斯克曾說，若Tesla與SpaceX員工每周不在辦公室工作40個小時，將被解雇。馬斯克可能要求推特員工返回辦公室，儘管這可能導致更多人離開。另一方面，馬斯克也可以完全搬遷推特總部，如同Tesla搬到德州。

有關推特的內容審核，馬斯克致信推特廣告商，收購推特並支持一個共同的數位城，可以健康方式討論各種議題，無須訴諸暴力。但實際情形如何則未知，推特長期致力因應錯誤訊息與仇恨言論，若發生裁員，員工人數減少可能減弱應對挑戰的能力。

馬斯克是否能讓公司成長並吸引更多用戶與廣告商？馬斯克曾表示，收購推特不是為了賺錢。但他有雄偉計畫，據報導，他告訴投資人，計畫三年內將推特營收增長兩倍、用戶增加三倍。但其實並不容易，若明年經濟進入衰退，推特公司成長將在一個充滿挑戰的時期。

美國證券交易委員會正在調查馬斯克春季首次購買推特股份的情況，他的收購也可能引發監管機構的審查，盡管馬斯克的其他公司SpaceX與Tesla不在社交媒體領域。

推特 馬斯克 Tesla

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