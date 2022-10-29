嫌犯從後院潛入…裴洛西豪宅遇襲 丈夫遭鐵錘重擊

裴洛西住處所在（紅色樓房）的街區已被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。（記者王子涵／攝影）

聯邦眾議長南西．裴洛西 （Nancy Pelosi）夫婿保羅．裴洛西（Paul Pelosi）28日凌晨在位於舊金山 的住宅中，被一名手持致命武器的闖入者襲擊，腦部嚴重受傷，目前已被送往舊金山綜合醫院接受手術 。據報導，該男子的目標是裴洛西本人，在闖入後大喊：「南西在哪裡？南西在哪裡？」。眾議長裴洛西人在華府，逃過一劫，闖入者已被舊金山警方逮捕。舊金山警局在晚間最新的發布會上說，這是一起有預謀的犯罪，並非隨機作案。而警員及時趕到現場，是因為911調度員的判斷立了大功。另外，裴洛西目前已從華府趕回，到醫院看望丈夫。

眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。（路透）

舊金山警局：這是預謀犯罪

舊金山警長史考特（Bill Scout）在緊急記者會中通報，大約凌晨2時27分，舊金山警員被派往裴洛西的住處。在其住宅外面，警員就已看到屋內保羅正與嫌犯爭搶一把錘子。「兩人各有一隻手握在錘子上，警員隨即要求兩人放下武器。」史考特說。

嫌犯搶到錘子後，多次襲擊保羅的頭部。此時進到屋內的警員迅速制服嫌犯，解除武器並拷住了嫌犯。隨即請求醫療救援，並在現場對雙方實施急救。

史考特表示，嫌犯被確認為42歲男性大衛·狄帕培（David Depape），襲擊的動機尚不清楚。他強調，這是一起有預謀的犯罪案件，並非隨機作案。

嫌犯被確認為42歲男性大衛·狄帕培（David Depape），動機仍在調查中。（記者王子涵／攝影）

目前嫌犯仍在醫院進行醫治，出院後會被收押至舊金山縣監獄，並被以謀殺未遂、虐待老人等多項罪名指控。舊金山警局將與聯邦調查局、國會警察局、舊金山地檢處共同合作偵查此案。

裴洛西已於當地時間下午5時，抵達舊金山總醫院看望其夫婿。她原本定於周六與副總統賀錦麗共同出席民主黨募捐造勢活動，接到消息後便立即取消行程，返回舊金山。其辦公室28日上午發表聲明表示，保羅除頭額遭鈍器擊傷之外，前臂和雙手也都有明顯的傷痕，醫院已經為他進行了手術。醫生告知裴洛西及其家屬，保羅傷勢穩定，可望完全康復。

42歲嫌犯 從住宅後院潛入

裴洛西住處所在的街區已被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。（記者王子涵／攝影）

裴洛西的住宅共三層，外墻為紅色，坐落於舊金山著名的豪宅區太平洋高地（Pacific Heights）。街區已被舊金山警方封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。

史考特表示，裴洛西住所及其家人的安全為國會警察負責。此次襲擊，嫌犯是從住宅的後院潛入，打破玻璃進入室內。

裴洛西強勢的政治作風導致她的住所在近些年來，被多次「光顧」。疫情期間，裴洛西不過是在個人社群媒體上發布了一段上美容沙龍做頭髮的影片，立刻引來大批失業髮型設計師揮舞著電棒在她家門口高聲抗議；不滿聯邦政府振興方案內容的群眾衝到裴洛西家門口示威，在車庫門上用黑漆留下諸如「我們全都要」之類的無政府口號，甚至臨走時還在車道上留下一顆豬頭。今年8月，也有部分親中團體出現在裴洛西家門口抗議她訪問台灣。

州長紐森：煽動暴力須究責

嫌犯被確認為42歲男性大衛·狄帕培（David Depape），動機仍在調查中。（記者王子涵/攝影）

加州州長紐森（Gavin Newsom）發表聲明表示，我們的領袖在為選民服務時，不應該擔心個人和家庭的安全問題，無論是在家中，還是在國會大廈，任何地方都應該如此。他強調，這起襲擊事件是發表分裂和仇恨言論的危險後果之一，這破壞了民主，並威脅到生命，那些煽動暴力的人必須追究責任。

舊金山市市長布里德（London Breed）表示，會全力支持裴洛西和她的家人。同時，她感謝此次事件中的911緊急調度員格麗芙（Heather Grives），第一時間將應急力量派往事發地點。警長也提到，格麗芙多年的工作經驗，讓她迅速意識到事態的嚴重性，並將事件的優先級別提到最高。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）稱，儘管嫌犯的動機仍在調查中，但暴力襲擊絕不應該發生在舊金山的社區中。她將與司法部緊密合作，以適當的罪名起訴襲擊者。