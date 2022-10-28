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規畫25年 米慎灣小學終於動工 金山10年來首座新校

記者王子涵／舊金山報導
米慎灣小學歷經25年規畫終於動工。（記者王子涵／攝影）
米慎灣小學歷經25年規畫終於動工。（記者王子涵／攝影）

舊金山米慎灣小學（Mission Bay School）在長達25年的規畫後，於27日宣布動工，預計將在2025年秋季開學。舊金山聯合學區（SFUSD）、舊金山加大（UCSF）、民選官員及社區領袖參與當天的動工儀式。

米慎灣是舊金山發展最快的社區之一，在1988年提出的米慎灣再發展計畫中，其核心就是建造一所面向K-5以下的學校。學校將在UCSF一處空閒的停車場基礎上建造，預計接納550名學生。其中第四層還將設計為以科學、科技、工程和數學（STEM）為核心的學習中心。舊金山聯合學區的高中生也能夠在這裡提前接受職業教育，同時老師及教職工也能夠得到職業發展的機會。

舊金山聯合學區總監韋恩（Matt Wayne）表示，新校毗鄰舊金山加大，將給學生帶來許多真實教學體驗。他提到，學生能前往校區真實的科學實驗室，參觀科學家、醫學家的工作場景；這些不同的體驗能幫助他們建立早期的職業意識，而被甄選出來的學生最早在1月就可以與USCF的科學家們交流。

舊金山聯合學區總監韋恩。（記者王子涵／攝影）
舊金山聯合學區總監韋恩。（記者王子涵／攝影）

市長布里德（London Breed）表示，米慎灣小學是舊金山聯合學區十年來首座新校。25年以來，米慎灣已經新建六千個住房單位，其中25%為可負擔住房，「哪裡有新房在建造，我們就應該在哪裡注重教育的發展。」布里德說。她同時感謝社區組織的幫助，包括金州勇士隊主場大通中心、UCSF等。「或許下一個勇士效力的球星就是從米慎灣小學畢業。學校為社區創造了無限可能。」布里德表示。

加州眾議員、前第六區市議員楊馳馬（Matt Haney）表示，投資下一代是永遠值得舊金山所驕傲的，這二十年是一段永不放棄、奉獻的旅程。他介紹到，二十年前城市與UCSF構想在米慎區建造一所學校，八年前項目計畫遞交給學區委員會，在2016年債券的支持下，城市與UCSF達成協議。期間有無數社區組織、領袖促成學校的落成，這是值得整座城市慶祝的事；「展望未來，米慎區和第六區將有更多新的發展，在這裡生活的孩子們終於有機會在家附近的學校接受教育。」楊馳馬說。

舊金山教育委員會主席林謙悅表示，無論學生出身哪裡，教委都致力提供全世界最優質量的教育。米慎灣小學的建立呼應學委在本周二更新的五年願景，即提升學生在文學、數學、大學以及職業的準備。

舊金山教育委員會主席林謙悅。（記者王子涵／攝影）
舊金山教育委員會主席林謙悅。（記者王子涵／攝影）

舊金山加大副校長納瓦羅（Renee Navarro）表示，學校的落成歸功於學校科學教育和外展部（OSEO）持續的付出和工作，其提供的教育項目和服務將引領學生的學術進步，提升大學的錄取率，多種多樣的STEM項目也將為受忽視以及公立學校的學生服務。她說：「我們很榮幸與社區合作，期待這所充滿創新的學校。」

舊金山加大副校長Renee Navarro。（記者王子涵／攝影）
舊金山加大副校長Renee Navarro。（記者王子涵／攝影）

新校預計於2025年8月啟用。今年11月，工程將安裝臨時場地設施及雨水控制設施，並拆除現有停車場路面和公用設施，平整土地改良土壤，為未來的施工做準備。

米慎灣小學能夠接納550名學生。（記者王子涵／攝影）
米慎灣小學能夠接納550名學生。（記者王子涵／攝影）

舊金山 教育 學區

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