史丹福醫學教授傑克勒：調味菸草廣告 錯誤暗示無礙健康 誘人成癮

史丹福醫學院教授傑克勒支持將薄荷醇煙草產品從市場上撤出（圖片取自學校官網）

加州 在2020年通過新法律，禁止在商店和自動販賣機銷售調味菸草產品，包括糖果味的電子菸或薄荷菸。但這項新法至今尚未生效。大菸草公司出資推出公投 案，這項加州新法只有在11月8日的期中選舉中經過大多數選民的認同，才能生效。加州選民將表決31號公投提案（Prop 31），投贊成票代表同意維持該法律，禁售調味菸草。投反對票則是要推翻法律。

儘管加州其他數十個縣市已採取行動下架調味菸草產品，希望降低青少年和年輕人對尼古丁上癮的機率，但這項新法的施行仍然存在爭議。反對者擔心，使用調味菸草製品的成年人可能還會非法購買調味菸草製品，奪走當地企業的收入。有財務評估顯示，如果調味菸草禁令生效，加州每年將損失數千萬至1億元的稅收。

史丹福醫學院教授傑克勒 (Robert Jackler)表示，儘管美國的吸菸率總體上正在下降，但使用薄荷醇捲菸的吸菸者比例正在上升。薄荷醇捲菸的日益普及是由針對青少年、女性和非裔 的廣告推動的。

為了了解廣告在薄荷味香煙和雪茄的歷史和現在流行中的作用，傑克勒和史丹福菸草廣告影響研究小組編寫論文，彙編了近一個世紀的薄荷味菸草廣告活動產品。論文表示，今天的薄荷醇捲菸廣告強調涼爽和新鮮，還使用諸如「有機」、「天然」、「無添加劑」和「從農場到包裝」之類的詞語，錯誤地暗示這些菸草產品是環保且有益健康的。論文還展示了菸草業如何利用密集營銷來普及薄荷醇捲菸，特別是在非裔社區，並鼓勵年輕人使用薄荷醇味產品。

傑克勒介紹道，薄荷醇是一種溫和的麻醉劑，具有薄荷味，並能減少喉嚨發炎，因此被添加到菸草產品中，幫助使用者更深入地將煙霧吸到肺部。菸草業看到了吸菸率總體下降的趨勢，並一直在通過擴大迷你雪茄、加熱菸草、稱為鼻煙和電子菸的無菸菸草形式來多樣化輸送菸鹼，這些菸草以各種甜味、果味、薄荷醇和薄荷味來吸引年輕人使用。

傑克勒說，保護弱勢群體的最佳方式是將薄荷醇菸草產品從市場上撤出。從市場上移除薄荷醇香菸和雪茄是減少可預防疾病和死亡的主要原因所造成傷害的重要一步。減少成年人吸菸的最好方法，是讓青少年從一開始就不要開始吸菸。一旦有人成癮特性，就很難戒菸，即使是那些想戒菸的人。