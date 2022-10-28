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力挺加州31號公投案 前紐約市長彭博捐2880萬元

編譯組／灣區27日電
前紐約市長彭博投入近2900萬元、支持加州31號提案。根據民調顯示，支持31號提案的競選活動，已取得驚人的領先優勢。(Getty Images)
前紐約市長彭博投入近2900萬元、支持加州31號提案。根據民調顯示，支持31號提案的競選活動，已取得驚人的領先優勢。(Getty Images)

前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)投入近2900萬元、支持加州一項較少人挑戰的31號提案(Yes on Proposition 31)。該提案目標為尋求支持加州2020年全州禁止銷售加味菸草產品法規。民調顯示，支持31號提案的競選活動，已取得驚人領先優勢。

「柏克萊加大政府研究所」(IGS)本月稍早進行民調發現，支持禁令的競選活動領先26%，僅有12%選民尚未決定。目前尚不知彭博為何捐出巨資，但競選經費協助競選團隊購買數位廣告、郵寄宣傳與顧問合約，勝利似乎已定。然而，彭博曾承諾在三年時間內、花費1.6億元宣導禁止加味電子菸，最後期限為2022年底，此次捐款支持提案舉動，與其承諾時間點一致。

河濱加大政治科學系教授包勒(Shaun Bowler)對彭博大動作捐款，表示震驚。他指出，隨著選舉日接近，加州競選活動緊張，彭博原本可以更有效將錢花在其他地方。

不過，對彭博來說，這個月的捐款僅是零頭，總額約占他淨資產的0.038%，「富比世」(Forbes)估計，彭博的淨資產為768億元，捐款支持31號提案的金額，相當於一名百萬富翁捐款375元。對於美國最低工資的一般工作者來說，需要有近有1913年的全職工作，才能賺取彭博提供對31號提案競選捐款。

2020年8月州議會通過SB 793法律，州長紐森簽署，禁止商店或自動販賣機零售加味菸草產品，包括電子菸、香菸、口嚼菸草、菸草增味劑等，違規商家將被罰款。但該法案當時並未實施，因為有請願要求對法律進行公投，並順利通過門檻放上今年11月選票，由加州選民公投決定是否實施。若對31號提案投贊成票，同意准許該法律生效；投反對票則否決該法律，該法律無法實施。

「支持31號提案」(Yes on Prop.31)競選活動發言人魏登(Molly Weedn)表示，法案推動獲得由醫療保健組織、慈善家、民事司法團體與兒童權益倡議人士組成的多元化聯盟支持。提案競選活動經費有97%資金來自彭博。

然而，彭博捐款2880萬元給支持31號提案，與加州一些昂貴競選捐款相較，金額仍不算大。有關博彩改革的兩項提案、26號提案與27號提案，共已籌集近5億元。為透析診所增加額外法規的29號提案競選，則籌集了8640萬元。

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