我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

富比世：金山勇士隊身價70億元 NBA最高

編譯組／灣區27日電
「富比士」公布最新估值，金州勇士隊以總值70億元，成為NBA身價最高球隊。(圖取自金州勇士隊官方臉書)
「富比士」公布最新估值，金州勇士隊以總值70億元，成為NBA身價最高球隊。(圖取自金州勇士隊官方臉書)

根據「富比世」(Forbes)公布最新估值，金州勇士隊(Golden State Warriors)以總值70億元、超越紐約尼克隊(New York Knicks)與洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)，成為NBA聯盟身價最高的球隊。這也是二十多年來，有除了尼克與湖人以外的球隊，成為聯盟最有價值的球隊。

勇士隊成為NBA身價最高的球隊，不僅是價值總額成為第一名，更引人注意的是，估值占據主導地位。勇士隊價值在過去一年增長25%，現在價格比排名第二的紐約尼克高出9億元；勇士隊估計營運收入達到NBA創紀錄的2.06億元，比尼克隊高出5100萬元。

根據富比世，金州勇士隊上個賽季創造NBA創紀錄的7.65億元收入，並於去年奪得八年來的第四次冠軍。部分原因是因為勇士隊終於與球迷共同在新建的大通銀行中心(Chase Center)完成第一個完整賽季。勇士隊自球場贊助與廣告獲得1.5億元收入，為其他球隊的兩倍多；並且從最高級球賽座位獲得超過2.5億元收入，這是聯盟迄今最高金額，創造聯盟財務歷史新高紀錄。

加總勇士隊估值到NBA所有球隊，估算NBA球隊的平均價值為2.86億元；可以這麼說，勇士隊主要擁有者雷克伯(Joe Lacob)做了明智的投資，以4.5億元(當時普遍認為價格過高)收購勇士僅僅12年，無論在淨資產或是球場成功表現，都是聯盟中的領先者。

由總值70億元的金州勇士隊帶領下，NBA球隊現在的平均價值為28.6億元，比一年前增長15%。相較於同期間股市下跌超過15%，球隊價值增長是令人印象深刻的佳績。

紐約尼克隊是過去七年富比世評選出的聯盟最有價值球隊，今年則排名第二、總值61億元；第三名是洛杉磯湖人隊、價值59億元；芝加哥公牛隊(Chicago Bulls)價值41億元、波士頓塞爾蒂克隊(Boston Celtics)價值40億元。

NBA聯盟2021-22球季全聯盟的營收與營運收入分別為100億元及27億元，皆創下歷史新高。NBA重回疫情前的增長軌道，獲益於球隊與聯盟的總贊助與創紀錄廣告收入，上賽季總計達到13.5億元，亦為歷史新高。

勇士 NBA 富比世

上一則

力挺加州31號公投案 前紐約市長彭博捐2880萬元

下一則

付不出帳單 灣區數十萬家庭恐斷水

延伸閱讀

NBA／媒體爆料歐巴馬想組團收購太陽 巴克利樂喊+1

NBA／媒體爆料歐巴馬想組團收購太陽 巴克利樂喊+1
NBA／奈許執教首次遭驅逐 杜蘭特：我還想他火氣去哪了

NBA／奈許執教首次遭驅逐 杜蘭特：我還想他火氣去哪了
NBA／無力回天？所屬球隊開季4連敗 詹皇菜鳥年後首見

NBA／無力回天？所屬球隊開季4連敗 詹皇菜鳥年後首見
NBA／暴龍火力四射 76人開季5戰4敗

NBA／暴龍火力四射 76人開季5戰4敗
NBA／楊恩罰球神準砍35分 老鷹逆轉勝活塞

NBA／楊恩罰球神準砍35分 老鷹逆轉勝活塞

熱門新聞

這棟位於阿賽頓Stockbridge Avenue上的豪宅，前屋主是前科累累的華裔劉強尼。（電視新聞截圖）

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

2022-10-23 14:49
Meta創辦人兼執行長查克柏格首次公布人工智慧口語翻譯機器人，由來自台灣的工程師表現閩南話翻英文的示範。（翻攝自Meta）

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

2022-10-19 17:08
石斑魚的魚肉和魚皮特別彈Q，比想像中好料理。（記者江碩涵／攝影）

台石斑魚銷美搶購一空 米其林主廚大讚魚肉超彈Q

2022-10-25 20:31
屋崙華埠商會最近舉行2022年網絡犯罪趨勢華埠社區會議。FBI舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（右）和華埠商會主席陳錫澎（左）出席。（記者劉先進 ／攝影）

「你敢曝光 就群發裸照」北加華女被殺豬盤騙走65萬

2022-10-27 19:51
76歲的法耶揮舞拐杖，和寵物狗阻止一起家門口的搶劫。（電視截圖）

70歲鄰居遇搶… 76歲婆婆聯手愛犬 揮杖嚇退劫匪

2022-10-25 14:46
屋崙華埠居民Linda此前在市民會議上，向地檢官員講述女兒悲慘經歷。（市民供圖）

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

2022-10-24 00:23

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議