富比世：金山勇士隊身價70億元 NBA最高

「富比士」公布最新估值，金州勇士隊以總值70億元，成為NBA身價最高球隊。(圖取自金州勇士隊官方臉書)

根據「富比世 」(Forbes)公布最新估值，金州勇士 隊(Golden State Warriors)以總值70億元、超越紐約尼克隊(New York Knicks)與洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)，成為NBA 聯盟身價最高的球隊。這也是二十多年來，有除了尼克與湖人以外的球隊，成為聯盟最有價值的球隊。

勇士隊成為NBA身價最高的球隊，不僅是價值總額成為第一名，更引人注意的是，估值占據主導地位。勇士隊價值在過去一年增長25%，現在價格比排名第二的紐約尼克高出9億元；勇士隊估計營運收入達到NBA創紀錄的2.06億元，比尼克隊高出5100萬元。

根據富比世，金州勇士隊上個賽季創造NBA創紀錄的7.65億元收入，並於去年奪得八年來的第四次冠軍。部分原因是因為勇士隊終於與球迷共同在新建的大通銀行中心(Chase Center)完成第一個完整賽季。勇士隊自球場贊助與廣告獲得1.5億元收入，為其他球隊的兩倍多；並且從最高級球賽座位獲得超過2.5億元收入，這是聯盟迄今最高金額，創造聯盟財務歷史新高紀錄。

加總勇士隊估值到NBA所有球隊，估算NBA球隊的平均價值為2.86億元；可以這麼說，勇士隊主要擁有者雷克伯(Joe Lacob)做了明智的投資，以4.5億元(當時普遍認為價格過高)收購勇士僅僅12年，無論在淨資產或是球場成功表現，都是聯盟中的領先者。

由總值70億元的金州勇士隊帶領下，NBA球隊現在的平均價值為28.6億元，比一年前增長15%。相較於同期間股市下跌超過15%，球隊價值增長是令人印象深刻的佳績。

紐約尼克隊是過去七年富比世評選出的聯盟最有價值球隊，今年則排名第二、總值61億元；第三名是洛杉磯湖人隊、價值59億元；芝加哥公牛隊(Chicago Bulls)價值41億元、波士頓塞爾蒂克隊(Boston Celtics)價值40億元。

NBA聯盟2021-22球季全聯盟的營收與營運收入分別為100億元及27億元，皆創下歷史新高。NBA重回疫情前的增長軌道，獲益於球隊與聯盟的總贊助與創紀錄廣告收入，上賽季總計達到13.5億元，亦為歷史新高。