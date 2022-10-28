付不出帳單 灣區數十萬家庭恐斷水

灣區居民小心 沒付水費可能被斷水。 （美聯社）

加州 政府在新冠疫情期間實施暫停停水令，已在今年早些時候結束，導致數十萬甚至更多家庭可能會因此面臨被斷水的情況。考慮到這種威脅，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）26日向加州水務機構發出法律指導，建議他們要尊重「水保護關閉法」（Water Protection Shutoff Act）中規定的客戶權利，不要貿然切斷服務。

2018年的法律只允許供水機構在帳單逾期60天後切斷服務，並要求供水機構提供靈活的還款計畫。

不幸的是，2018年的法律對消費者的保護只能到此而已，那些找不到支付方式的人仍然面臨被切斷服務的危險。國家水資源控制委員會的數據顯示，去年加州有超過60萬個家庭拖欠水費，平均債務為567元。

州政府的一項減免計畫，曾幫助許多人清理部分未償付的餘額；但由於持續的經濟挑戰，一些人可能在原先的債務之外，又產生了額外的債務。

水價上漲更是雪上加霜，雖然各水務機構的上漲幅度不同，但每年上漲5%至10%是很常見的。州水務局去年的一份報告指出，在調整通貨膨脹 後，八年期間的漲幅為45%；水務專家說此後水價格又有上漲。

位於屋崙的水務智囊團太平洋研究所（ Pacific Institute）研究主任庫里（Heather Cooley）說，水務公司在拖延多年之後，現在不得不為維修付出代價，而且面臨著水汙染和氣候變化等新的、價格高昂的挑戰。此外，他們一樣要面對通貨膨脹，材料、能源和勞動力支出都在增加，「所有這些因素確實在把水價推高。」庫里說。

為高水價所困的地方之一，沙林納的San Jerardo是一個住房合作社，那裡的許多居民是農場工人或退休人員，大多數人的年收入低於2萬5000元，每月100多元的水費是一個負擔，一些人不得不在支付租金 和支付水費之間做出選擇。

總檢察長邦塔和「水保護關閉法」的支持者希望，該法至少能給那些要做出艱難財務決定的人提供一些幫助。

社區水務中心（Community Water Center）是一個為服務不足的社區發聲的非營利組織，來自該中心的辛頓（Kelsey Hinton）說：「我們正在確保停水保護措施得到公平的實施，這是件很好的事，但我們真的需要開始解決的，是負擔能力這一核心問題。」