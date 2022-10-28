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舊金山教委選舉 或改變學區權力平衡

編譯組／舊金山27日電
舊金山紀事報表示，11月教委選舉有可能打破學區目前的權力平衡狀態。（電視新聞截圖）
舊金山紀事報表示，11月教委選舉有可能打破學區目前的權力平衡狀態。（電視新聞截圖）

舊金山選民八個月前罷免了三名教育委員，但罷免運動餘波仍然蕩漾。11月即將舉行的舊金山學區教委選舉，為選民提供讓學區恢復為進步派多數，或保持市長布里德（London Breed）支持的溫和派現狀的機會。

11月8日的舊金山學區選舉，共有六名候選人爭奪三個教委席位；其中三人是罷免選舉後獲布里德任命的三名新教委徐安（Ann Hsu）、黎美兒（Lainie Motamedi）和李慧文（Lisa Weissman-Ward），另外三人是被罷免的前教委盧佩思（Gabriela López），及當初反對罷免的斐義莎（Alida Fisher）和費雪曼（Karen Fleshman）。

盧佩思、斐義莎和費雪曼三人受到舊金山進步派政治人士和團體的支持，在學區選舉中擁有強大影響力的教師工會則表態支持李慧文和斐義莎。

目前，布里德支持的教委在委員會中占多數，包括教委會主席林謙悅（Jenny Lam），這個些微多數恢復名校洛威爾高中（Lowell High School）的擇優錄取制。如果徐安、黎美兒和李慧文在選舉中落敗，教委會的平衡可能會被打破。

在三名前教委被罷免後，新組成的教委會接受了數周的管理培訓，通過一項以學生為重的計畫，設定學生學業成績目標，並將大部分政策決定和實施的責任交給學區總監。然而，關於學區的爭議並沒有隨著教委被罷免而消失。

徐安因為7月填寫候選人問卷時，稱非裔和西語裔家長不像白人和亞裔家長那樣重視子女教育，引發強烈批評，指她強化種族主義刻板印象；這起事件讓黎美兒和李慧文與徐安保持距離，徐安也因此失去許多團體支持。

不過，罷免教委運動支持者和華裔社區選民仍然力挺徐安，徐安的競選活動目前籌得的資金超過6萬2000元，是其他任何候選人的兩倍多。

多年來，舊金山教委選舉經常被選民忽視，選民通常選擇投票給現任教委，或根本懶得在這項選舉投票。然而，隨著左右兩翼人士的政治干預程度提高，教委選舉愈來愈受重視。

這次選舉的六名候選人中，只有盧佩思有任教經驗，其他人都是學區家長，而且，幾乎沒有人表達過有意願成為全職政治人士。

反對罷免選舉的教委桑契斯（Mark Sanchez）、亞歷山大（Matt Alexander）和市議員潘正義（Dean Preston）已公開表態支持盧佩思重回教委會，同時也支持斐義莎。林謙悅則表示支持黎美兒和李慧文，布里德則支持她任命的三人。

罷免 學區 舊金山

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