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第六區市議員角逐 麥德誠、馬宏妮籌款不相上下

記者李怡／舊金山報導
第六區市議員角逐激烈，麥德誠（左）與馬宏妮（右）競選籌款不相上下。（記者李怡／翻攝）
第六區市議員角逐激烈，麥德誠（左）與馬宏妮（右）競選籌款不相上下。（記者李怡／翻攝）

臨近期中選舉決選，舊金山第六區現任市議員麥德誠（Matt Dorsey ）與候選人馬宏妮（Honey Mahogany）的競選籌款也接近尾聲；兩大候選陣營的籌款數字備受關注，雙方團隊的競選籌款都超過了40萬元大關，籌款金額位居地方選舉中處於領先地位。

馬宏妮是前市議員楊馳馬的辦公室幕僚長，在本次競選中籌得近47萬餘元，她的競選資金在本次地方選舉中處於領先地位。截止到目前，她的競選活動已花費近23萬餘元。現任市議員麥德誠到目前為止已籌得約43萬元，已花費28.5萬元。

麥德誠與馬宏妮的競選政綱都在就街頭犯罪、市場南街、吸毒過量和無家者及解決舊金山的住房等問題。在兩名候選人政綱一致的情況下，選民關心的就是他們的政治理想可否付諸實踐，以及如何執行。

市長布里德今年委任麥德誠為第六區市議員，以接替前市議員楊馳馬留下的空位；他有數十年的競選活動和市府機構戰略溝通經驗，還曾任舊金山警察局媒體發言人，被多位民選官員視為舊金山市議會的理想人選。

馬宏妮是舊金山進步政治派系的堅定執行者，也是 LGBTQ 民主俱樂部的主席。她作為第一個跨性別市議員候選人，得到很多性少數知名領袖的支持。

目前距離11月8日的決選還有一周多的時間，各位候選人使勁渾身解數爭取選票，對於兩名競選籌款不相上下的候選人，最終考驗他們的是與社區選民的互動，以及政治信任度。

舊金山 期中選舉 警察

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