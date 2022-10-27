差點被廢… 金山纜車「獲救」75周年 多虧女性領袖提案保留

重新塗裝的纜車，以紀念克魯斯曼的付出，車窗上貼著的是就克魯斯曼的照片。（記者王子涵／攝影）

75年前，舊金山 Powell街纜車（Cable Car）線路險些被永久關停。後來因一位女性領袖的出現，打破了當時由男性主導、利益優先的局面，才將這條如今世界聞名的文化符號拯救並保留下來。舊金山市長布里德（London Breed）26日上午來到纜車起始站，紀念拯救纜車勝利75周年，並讚頌女性在纜車發展歷史上的重要作用。

Powell街纜車開通於1888年，在這之前，主要是馬車與人力車。但在高低起伏的舊金山街道上，馬車人力車皆十分費力。而纜車作為當時城市交通的最高科技，一出現便迅速受到舊金山人的青睞。不過，隨著科技的發展，纜車逐漸被汽車 和電動公車取代。隨著西雅圖在1940年關閉最後一條纜車線路，舊金山成了全美擁有纜車的唯一城市。

由於電動公車的運營成本更占優勢，舊金山在1947年前後考慮徹底關停纜車線路。但是，由傑出女性克魯斯曼（Friedel Klussmann）所創立領導的公民委員會，展開了拯救纜車運動。她們說服選民，纜車對於舊金山的價值，遠遠大於運營成本，最終她們推出了保留纜車的10號提案，在選舉中得到選民通過。

布里德表示，如今人們願意等上幾個小時，登上從Powell街出發的纜車，穿過遊歷美麗的城市山峰和社區。纜車使舊金山成為世界上最具標誌性的城市之一。她還透露，舊金山首位女性市長范士丹（Dianne Feinstein）亦曾募集私人捐款、爭取聯邦撥款、市政撥款等，多方支持加強該纜車線路。

布里德讚頌女性在纜車發展歷史上的重要作用。（記者王子涵／攝影）

布里德說：「我們今天在此慶祝女性的付出，女性所代表的價值，以及女性在公共交通上所體現的領導力。」

聯合廣場聯盟（Union Square Alliance）執行董事羅德里格茲（Marisa Rodriguez）表示，比起金門大橋 ，來到舊金山的遊客更希望聽到纜車上的鈴鐺聲。她說：「當時政府想以進步之名用號稱「超級巴士」替代纜車，但沒有成功。」

舊金山交通局董事會主席Gwyneth Borden說，人們常常認為進步是拋棄我們認識的老舊的東西，但顯然，克魯斯曼明白，纜車對於舊金山未來的作用。「女性為家庭和社區挺身而出，阻止不公正的發生。」她提到，工作時她經常收到來自全世界遊客的來信，期待來到舊金山乘坐纜車。同時對於舊金山居民，纜車也承擔了很重要的通勤功能。