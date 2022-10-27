金山日落區奪命車禍 「毒駕」司機被控過失殺人

67歲的華人女子何煥蘇不幸遇害。親友為她設置捐款頁面。（取自GoFundMe）

24日上午，舊金山 日落區24街和Santiago街發生一起致命車禍。在限速25哩的路段，嫌疑人格林（Robert Green）以時速60哩超速行駛，且未在Stop牌停車，將兩個散步的華人 撞倒，造成67歲華人女子何煥蘇（Huansu He）喪命。她的好友、另一位華人女子重傷，有生命危險，被送往重症監護室搶救。肇事司機被控過失殺人、毒品 影響下駕車等10項罪名。

轄區為日落區的市議員馬兆明事後譴責肇事駕駛，表示會起草更多確保交通安全和行人安全的法案。他的立法助理陳嘉琪26日對本報說，何煥蘇在家照顧一男一女外孫，和女兒早上還說過話，晚上女兒就再也見不到了母親人影，得知噩耗後悲痛欲絕，「她想不通，為什麼早上還見面的人，到晚上就不見了。」何煥蘇女兒的表妹Gloria Deng為何家設置GoFundMe捐款頁面，https://www.gofundme.com/f/passing-of-huansu-he。她形容何煥蘇溫柔、有愛心、無私，總是把別人放在自己的需要之前。

嫌犯涉10罪 出庭日未定

24日上午10時52分，警方接到報告，得知24街和Santiago街十字路口發生車輛碰撞事故。到達現場後，警官發現兩名婦女被一輛車撞倒，以及其他幾輛也在事故中被撞的車輛。警員為受害者提供了醫療救助，並呼叫緊急醫療人員到現場。醫護人員到達後，他們宣布其中一名婦女死亡，第二名婦女因有生命危險被送往當地醫院。

馬兆明事後對本報表示，肇事者開車從Santiago街東面行駛過來，在限速25哩每小時的社區道路上，超速行駛約60哩每小時，並沒有在停車標誌前停下，導致其中一名老人被撞死。

陳嘉琪表示，慘劇發生後，馬兆明就安排她陪同社區青年中心一起見過何煥蘇的女兒。女兒非常傷心，還說，早上還和母親見面談話。晚上下班回家，發現母親不在家，也沒人通知她發生何事。她趕緊出去查找，才知道事故發生。「女兒難以置信。長輩都不在美國，她很無助，不知道該怎麼辦。所在公司允許她休息一段時間，辦理後事。」

據悉，何煥蘇67歲，6年前從中國移民過來，身體狀況一直不錯，沒有什麼病痛，平時幫忙照顧一男一女兩個外孫。事發時送完孫子去上學，和朋友散步，卻不料飛來橫禍。

記者查詢舊金山縣警官網得知，嫌犯格林已被拘押。被指控駕車過世殺人罪，毒品影響下的駕駛造成身體傷害，不安全駕駛，魯莽駕駛造成身體傷害，在人行道停止牌前未能停車等10項罪名，目前還未確定出庭日期。

親友憶死者 溫柔有愛心

Gloria說，她幫助表姐為她突然去世的母親何煥蘇籌款。籌款目標是3萬元。捐款頁面說，「煥蘇不僅是一位親愛的母親，也是一位了不起的阿姨、外婆和朋友。她溫柔、有愛心、無私，總是把別人放在自己的需要之前。

丈夫去世後，她移居美國，與女兒、女婿和兩個年幼的孫子團聚住在舊金山。當女兒和女婿都需要工作來養家糊口時，她承擔著家庭中最重要的任務——照顧孩子和準備三餐。她不僅會照顧她的家人，也照顧她生命中接觸過的每一個人。我們對她的突然離開感到震驚，她的家人也沒有為她離世的高昂費用做好準備。我們希望您能伸出援手——不僅為煥蘇和她的家人，也為她一生中所傳播的善意。每一筆捐款都會讓我們離讓煥蘇安息更近一步。 」