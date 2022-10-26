聖荷西附近5.1地震 灣區8年最強 無人受傷 未造成財損

聖荷西附近25日發生芮氏規模5.1地震，沒有人員傷亡。(美聯社)

聖荷西 市附近於25日上午11時42分發生芮氏規模5.1地震 ，這是灣區八年來發生的強度最大的地震，目前沒有出現任何地震導致的人員傷亡或財產損失的報告。隨後的11時47分，該地區又經歷了一場芮氏規模3.1的餘震。

根據美國地質調查局（United States Geological Survey）的數據，這次芮氏強度5.1地震震央在漢密爾頓山（Mt. Hamilton）以南，聖荷西以東的七棵樹（Seven Trees）的卡拉維拉斯斷層（Calaveras Fault）上；這是一條走滑斷層，是聖安德斯斷層系統（San Andreas fault system）的一部分。整個舊金山灣區都感覺到震動，震中附近有中度震動，其他附近地區有輕微震動。

加州理工學院的專家瓊斯（Lucy Jones）表示，聖荷西附近居民可能對周二的地震有強烈感覺，這場地震可能會導致附近部分居民家中的物品掉落，但不太可能對加州的建築物造成嚴重的結構損壞。

聖他克拉拉縣府於下午4時發文表示，縣內各個城鎮已完成轄區範圍內損失評估調查，目前沒有接收到任何氣體洩漏、財產損壞、人員受傷的報告。

聖荷西國際機場在地震一小時後發布推特表示：「我們的團隊已經檢查完整個機場，機場的運營不會受到此次地震的影響」。

聖荷西聯合學區（San Jose Unified School District）也在震後通過緊急無線電詢問管轄範圍內的所有學校，已確認沒有出現任何受傷和財產損失等情況，全體師生和其他工作人員都很安全，學校將繼續正常上課。

灣區捷運 系統(Bay Area Rapid Transit) 表示，當天早上地震後在經過了軌道檢查後，捷運系統的交通已獲准恢復正常運營。這次地震讓大多數火車暫停運營五分鐘，以避免任何可能發生的重大餘震造成的破壞。在五分鐘的等待結束後，系統人員開始進行檢查，並警告了旅客捷運系統可能會出現的重大延誤。在延誤了12至15分鐘後，捷運系統的列車已恢復運行。在當天下午12時21分，捷運宣布已完成所有檢查，沒有發現地震造成的損害，所有服務都可以恢復正常運行。

聖荷西消防局表示，25日的地震發生後，目前還沒有接到與地震有關的電話。消防官員正在進行任務分配，以確保該部門準備好應對任何緊急情況。消防局發Twitter鼓勵人們在餘震發生時「趴下、找掩護和抓牢」。

聖他克拉拉縣緊急事務管理主任里德（Dana Reed）表示，像 Loma Prieta 和今天的地震一樣，通過實施準備措施來明確提醒人們做好地震準備。這將幫助社區成員在下一次大地震發生時更快地進行反應。