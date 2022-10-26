加州521個郵遞區號居民 可申請防震加固補助金

灣區25日發生8年來最大地震，提醒民眾防震的重要性。（電視新聞截圖）

灣區 25日發生芮氏規模5.1地震 ，是八年來最大的地震；儘管報導稱沒有導致重大破壞或損失，但提醒人們注意加州 一直存在的地震風險。

歸功於最近擴大的加州防震計畫，灣區和加州各地房屋業主現在可以申請高達3000元的房屋加固補助金，為下一次大地震做好準備。

「Earthquake Brace + Bolt Program」計畫提供補助金給住在加州521個地震高風險郵遞區號的居民，比去年多出126個郵遞區號；新增地區包括康柯德、班尼西亞（Benicia）、聖拉菲（San Rafael）、聖他克魯茲等城市。今年開放登記的截止日期是11月29日。

這項計畫的執行董事暨加州地震局（California Earthquake Authority）官員馬菲（Janiele Maffei）表示，計畫包含的郵遞區號是根據美國地質調查所（United States Geological Survey）的地震災害圖選出來的，來自聯邦緊急事務管理局（Federal Emergency Management Agency）的額外撥款讓加州這項計畫提供的補助金增加了近一倍。

自2014年以來，加州已經有1萬7500名屋主透過這項計畫獲得補助，加州地震局今年的目標是至少提供1萬5000筆補助金。

馬菲指出，較容易受地震損害的房屋通常是建於1980年之前的木材結構房屋，下方有爬行空間，房屋與地基之間沒有適當的支撐，只用短木柱牆（stud wall）連接，這些房屋較容易在地震中倒塌。

馬菲表示，加固方式包括在房屋木材和混凝土之間使用新螺栓將房屋固定在地基上，工程需時兩到三天，加州平均成本為5200元，灣區則要6000到8000元，因為灣區的生活成本較高，人力和材料較貴。

要申請「Earthquake Brace + Bolt Program」補助金必須符合以下條件：

● 擁有並居住在打算要加固的獨棟屋中；

● 居住在計畫包含的郵遞區號內（可上計畫網站https://www.earthquakebracebolt.com/查詢）；

● 房屋建於1980年之前；

● 房屋有提高的地基或一樓地面下有爬行空間；

● 房屋建築在平地或緩坡上；

● 在這項計畫接受您的申請前，房屋未進行施工或獲得施工執照。

馬菲表示，這項計畫目前僅接受獨棟屋的申請，將來資金增加後，會擴大到多單位住宅。