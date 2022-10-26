聖荷西附近5.1級地震 震感強烈 受過訓仍反應不及

聖荷西附近發生5.1級地震。（Google搜索截圖）

一場芮氏規模5.1地震 與於25日上午11時42分在距離聖荷西 市約19公里處發生。根據聖荷西多位居民描述，第一輪震動持續了5到10秒，震感十分強烈；有部分居民感受到了第二輪震動，第二輪震動持續了2秒，「就晃了幾下」。

聖荷西華裔居民陳小姐（Grace Chen）感受到地震的全過程，這是她第二次經歷地震，但她依然感到害怕。她說，「當時我剛睡醒準備去刷牙，突然地震來了，我整個人都傻住。我的房間在二樓，地震時整個屋的牆都在響，我的貓跳出來看了我一眼，然後就自己躲進櫃子裡了」。

陳小姐表示，美國的房子都是防震的木質結構，所以即使房屋搖晃，她也沒有很擔心安全問題。陳小姐上一次經歷地震是在東灣；根據她的回憶，上一次地震的強度大概為芮氏規模三、四，震感沒有這次這麼明顯。

陳小姐曾經在大學學過地震應急方法，比如躲在桌子底下，找空曠地方避險；作為一名曾經的幼兒園老師，她還曾經帶著小朋友進行過地震應急訓練。但是這次地震發生時，由於她剛睡醒，反應不過來，所以就只是站在屋子中間，等她反應過來要抓著貓下樓避震時，地震已經停了。

這次地震讓她心有餘悸，她告訴記者，下次再遇到地震時，她會馬上帶貓下樓避震。但她的貓在感到緊張的時候很難被人抓住。陳小姐強調說她會硬抓這隻貓下樓，但她拒絕思考在緊急時刻抓不到貓的情況下，她將如何做出選擇。

一名居住在聖荷西的中國留學生朴小姐表示，「太嚇人了，我不想再經歷地震了」。地震來的時候朴小姐正在看電腦，當時就感受到顯示器在晃動，連接電源的接口都被晃掉了。

朴小姐表示，自己在中國上小學的時候，曾經接受過學校每年的消防演習訓練。在汶川地震發生後，也有進行過地震演習訓練，但是她表示，這些訓練基本上都是學校學生的大規模撤離訓練，對現在的情況幫助不大。

這是朴小姐第一次經歷地震，地震發生時她一直在想這場震動會持續多久。她當時害怕急了，也不知道自己應該怎麼反應，不清楚自己應不應該出門以及什麼時候出門。她表示，以後再遇到地震就不會這麼害怕了，因為她「現在知道這種強度的震動不會造成生命危險」。

在灣區其他地方的居民也表示感受到了地震。一名東灣居民表示，他是在接收到手機地震警報的同時，感受到震動的，「不明顯的感覺，就像開車顛了一下」。有居住在舊金山 的居民表示，舊金山也震了幾下，也有舊金山的居民完全沒有感受到地震。