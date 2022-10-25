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改善金山公共安全 布里德：增加警力擴大社區巡邏

記者李怡／舊金山報導
布里德宣布為改善公共安全，增加警力與社區巡邏人員。（記者李怡／攝影）
布里德宣布為改善公共安全，增加警力與社區巡邏人員。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德與多位市議員和市政府官員，24日在Powell捷運站宣布，擴大舊金山整個市中心的社區巡邏大使，增加警力，並在交通中轉站增加服務人員，以幫助改善舊金山的公共安全。

此次的擴大安全服務，總共將在田德隆地區、市中心、旅遊景區、捷運和Muni地鐵站內、城市的公共停車場及特別社區等，增加150名街頭巡邏安全大使和警員，參與治安巡邏的人員均是退休警察。市府預計，將撥款支持總共250名安全巡邏人員。安全項目的擴大，將在招聘和部署允許的情況下分階段進行，首批安全大使和中轉站服務人員預計將在未來六周內部署。

布里德表示，我們每天都在努力改善這座城市的安全。舊金山警員嚴重短缺，所以我們需要更有創意的方法來應對公共安全問題。通過部署更多的安全大使和雇用更多的工作人員，來為我們的警員提供支持工作，以更好的保護和服務市居民、遊客，以及每一個到訪舊金山的人。她說道，經濟要發展，安全必須先行，安全是疫後經濟復甦的基礎。

布里德說道，經濟發展，需安全先行。（記者李怡／攝影）
布里德說道，經濟發展，需安全先行。（記者李怡／攝影）

除了擴大安全大使和服務人員，市長的計畫還要求大幅擴大舊金山警察服務助理 (PSAs)，這些職位是為警察提供支持性職責的文職職位，但不擁有治安官員的權力，可協助調查犯罪和開展社區警務工作。

舊金山警察局局長史考特表示，公共安全承諾不僅僅是執法和逮捕，還意味著創造性的解決方案，可以最有效地減少社區危害，同時與我們的多元化社區互動並建立關係。他說，安全大使計畫是一個很好的例子，方便聽取社區意見並與市長合作實施創新的、非傳統的警務解決方案和戰略，以提高舊金山的公共安全。

BART總經理Bob Powers表示，每個交通中轉站額外增加的服務人員，將幫助迎接乘客，並在乘客等車時提供例如聊天協助安全等服務，這將有需要的人群與公共服務聯繫起來，以響應乘客的安全需求。

交通局長譚姆林（Jeffrey Tum）說道，期待在舊金山市最繁忙和乘客訪問量最大的地區部署更多社區大使和公共安全人員，以增加城市的安全性和更好的服務社區。

舊金山市議員麥德誠、盧凱莉、孟達文等出席會議，民選官員們表示，這是一次城市各部門的一次通力合作，市府各部門是一個大家庭，共同努力協作才可以把舊金山的公共安全做好。

布里德與新增的社區巡邏安全大使們。（記者李怡／攝影）
布里德與新增的社區巡邏安全大使們。（記者李怡／攝影）

舊金山 警察 捷運

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