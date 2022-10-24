東南社區落成 灣景區獵人角展新貌 參議員威善高、市長剪綵

多位民選官員與社區領袖出席項目落成儀式。（受訪者供圖）

加州參議員威善高、舊金山 市長布里德、市議會議長華頌善、舊金山水利局長赫雷拉（Dennis Herrera）及多位社區領袖，周末在舊金山市東南部社區中心落成剪綵，慶祝印第安海岸線公園第二期工程的啟動。此項目的動工，將為灣景區獵人角社區帶來全新景象。

赫雷拉介紹，這一項目源於獵人角灣景社區領袖的推動。 1979年，舊金山市東南部社區爭取獲得建造社區中心的權利，以彌補東南污水處理廠對周邊社區的影響。2015年，當原有的社區中心需要全面翻修時，市水利局徵求社區意見，建立一個全新的社區中心。

位於1550 Evans Avenue的新東南社區中心，是當地社區聚集、學習、玩耍和成長的地標性公共項目。舊金山市東南部社區與公共事業委員會之間的夥伴關係，旨在促進居民的健康、福利、文化、教育和財務。

中心內部的藝術裝置。（受訪者供圖）

水利局在這個轉型項目上投資 了1億多元。這座占地4萬平方呎的項目，配備空氣質量監測器，由屋頂太陽能電池板供電，並使用來自水利局的Hetch Hetchy區域電力系統的100%無溫室氣體水力發電，獲得LEED金牌認證。

中心建成後包括兩畝的開放空間，適合跨代居民聚集、休閒和娛樂。中心還配備了太陽能和空氣質量監測器，在中心的二樓和三樓，可以找到與獵人角灣景區有重要聯繫的27位藝術家創作的37件平面藝術品，以及三件大型裝置藝術。藝術品突出了社區的多樣性。

設計別具特色的三層樓建築，提供免費無線網絡和公共活動空間，設有咖啡廳，有用於聚會、玩耍和鍛鍊的綠色空間，包括圓形劇場 、花園、戶外用餐區和兒童遊樂空間。交通、停車便利，多個非營利社區服務組織將落戶，為居民提供各種服務。東南社區中心將成為舉辦各種會議、社區活動、家庭活動的理想場所。