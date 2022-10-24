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台0+7上路 自主防疫規定可查官網

記者李榮／灣區報導
隨著邊境解封，預料旅遊往來將逐漸回復到疫情前的水平。（本報檔案照片）
隨著邊境解封，預料旅遊往來將逐漸回復到疫情前的水平。（本報檔案照片）

台灣的中央流行疫情指揮中心自10月13日零時實施邊境開放措施，成為「0+7」的自主管理，很多僑胞紛紛計畫回國，不過也有很多人對於規定的細節不太清楚。金山灣區僑教中心發出提醒，僑胞可以上衛福部，以及僑委會的網站或臉書，查詢最新的防疫與檢疫訊息。依照現行新規定，自主防疫可以住一般旅館、可搭乘大眾交通工具、也能夠在餐廳用餐；而且即使在自主防疫期間也可以搭飛機出境。

僑教中心表示，衛福部已整理出官方的相關問答在網上供民眾參考，網址：www.cdc.gov.tw/Category/QAPage/B5ttQxRgFUZlRFPS1dRliw。或者民眾也可以上衛生福利部疾管署全球資訊網、僑委會官網，或臉書查詢最新規定。

不少人對於自主防疫處所的規定有疑惑。依照官方的「問答輯」，自主防疫地點以符合一人一室（含獨立衛浴）條件的自宅、或親友住所或旅館與民宿為原則。但如選擇於自宅或親友住所進行自主防疫，能於每次使用浴廁後均適當清消，則可於不含獨立衛浴設備之個人專用房間自主防疫。也就是說，自主防疫可住一般旅館；若選擇住一般家庭住宅，只要能在每次使用浴廁後都適當清潔，就能與非自主防疫者同住。

然而，依照規定，同住的非自主防疫者日常生活仍需採取適當防護措施，包括落實佩戴口罩、遵守呼吸道衛生、勤洗手以加強執行手部衛生、保持良好衛生習慣，以及與自主防疫者維持社交安全距離，且不可共食。

就搭乘公共交通來說，自主防疫者可以搭乘公交外出，不過需無症狀且具兩日內快篩陰性結果才合規。同時，搭乘公交必須遵守全程確實佩戴口罩、準備酒精或乾洗手隨時進行手部或座位清潔消毒、車內盡量避免飲食（有需要於用畢後立即佩戴口罩）、盡量避免近距離接觸老人或幼兒等高風險族群、盡量利用離峰時段或前往人潮較少的車廂搭乘等規定。

另一方面，自主管理者也能在外用餐、聚餐。不過依然需無症狀且具兩日內快篩陰性結果才可外出。自主管理者可以於餐廳內獨自或與特定對象共餐，但在離開座位時及餐點使用完畢後應立即佩戴口罩。

防疫 口罩 旅館

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