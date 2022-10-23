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金山諾伊谷擬花170萬建單間廁所 紐森喊卡：造價令人反胃

編譯組／舊金山22日電
花170萬美元諾伊谷建單間廁所，紐森喊卡。 （取自推特）
花170萬美元諾伊谷建單間廁所，紐森喊卡。 （取自推特）

舊金山諾伊谷區（Noe Valley）希望在其城市廣場150平方英尺的空間裡，修建一個預計花費170萬美元的廁所，用州府的錢，而且要到2025年才能投入使用。州長紐森（Gavin Newsom）辦公室日前表示，這個價格標籤叫人反胃，州政府將不會照單付費。

州長通訊主管梅隆（Erin Mellon）在一份聲明中寫道：「除非舊金山能提供一個更有效地使用這筆公共資金的計畫，州政府將保留支付這筆資金。否則，我們將要求立法機構撤銷這筆撥款。

州眾議員楊馳馬（Matt Haney）本已安排了一個新聞發布會來慶祝該項目立案，但在媒體報導引發公憤後，他取消了該活動。他說，「我完全支持並同意州長的觀點，我們將共同努力，以更便宜、更快速的方式完成這項工作。我們也要同時提醒舊金山，需要修改其病態的項目流程。」

楊馳馬周四（20日）晚上給康樂公園局局長金斯伯格（Phil Ginsburg）寫了一封信，要求提供項目的 「詳細費用明細」。金斯伯格周五（21日）上午回信指出，他同意該項目是 「漫長而昂貴的」，但他說，這是由於建築成本的飆升，以及多年來地方、州和聯邦法規中規定的「政治選擇」。

毫無疑問，舊金山建造任何設施的程序都有很多繁文縟節，使每個項目都太慢、太貴。例如，為了一個小小的廁所，城市法律要求康樂公園局向公務局、規畫局、建築檢查局、藝術委員會、公共事業委員會、市長殘疾人辦公室和太平洋瓦電公司等等，尋求批准或合作。

金斯伯格指出，市議會要對一些增加成本的選擇負責，比如禁止該市與30個州的公司做生意或簽訂合同，因為這些州歧視LGBT人群，或限制墮胎權或壓制投票權；這使得購買預制廁所或其他材料更加昂貴。 

他還指出，諾伊谷的廁所並不是價格高昂的稀罕物。麥克拉倫（McLaren）公園的一個小型單廁廁所最近花費了160萬美元，阿拉莫廣場（Alamo Square）的一個類似的廁所花費了170萬美元。這次的不同之處只在於受到了公眾的關注而已。

金斯伯格還向哈尼提供了諾伊谷廁所的預算明細：建築本身，包括建築管理、材料、水電和人工，105萬美元。其餘的還有市政流程：康樂公園局的項目管理，建築檢查部門的許可證，建築和工程費用和其他事項等。

舊金山建築業委員會秘書兼財務主管岡薩雷斯（Rudy Gonzalez）稱這份明細表是一個 「糟糕的笑話」。他想試試看，他的工會同行是否能為了社區的利益，在志願參加基礎上自己建造一間廁所。

蹊蹺的是，2016年城市廣場開業之際，曾有一位匿名捐贈者表示，願意為廁所提供全部資金，並與康樂公園局會面，看是否可降低該部門60至80萬美元的預算成本。結果發現，這位匿名捐贈者是諾伊谷居民桑托斯（Rodrigo Santos），一名結構工程師，後來因銀行欺詐、嚴重的身份盜竊和妨礙司法公正指控被起訴。公園局證實了確有這位匿名捐贈者，但稱桑托斯「從未採取後續行動」。目前還不清楚為什麽該項目成本在短短六年內膨脹到了100萬美元。

諾伊谷的居民們則表示，仍然想要一個廁所，但他們同意170萬的費用很可笑，希望能夠建造一個便宜的，因為這將是一個受人歡迎、使用率很高的公園。

舊金山 預算 紐森

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