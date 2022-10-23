5人搶3席 趙嬿拚連任薩拉度加市議員

薩拉度加市議員趙嬿面臨連任競選。（趙嬿提供）

薩拉度加市議員趙嬿（Yan Zhao）今年面臨巿議員連任選舉，從去年競選起跑開始，目前已到了最後衝刺階段。趙嬿指出，這次的市議員是五人選三席，她雖是現任，但其他候選人在社區也有相當的實力。她希望選民能看到並肯定她在過去四年的努力與成就，選舉能開出好成績。

趙嬿兩年前被輪選為市長。由於薩拉度加市長一般為市議員互選輪流，在2020年時被選爲市長的她，其實是薩拉度加在華裔 女巿長的劉嘉琳（Aileen Kao）、朱淑玲（Emily Lo）之後，第三位華裔女巿長。而且三人分別來自台灣、香港、中國大陸，別具意義。

「這四年，特別是在疫情 期間，薩拉度加完成了許多的事情。」趙嬿指出，在疫情之前，薩拉度加與市民的是透過月報與市民更新訊息，但疫情開始後就改為周報，以便讓市民能夠更快速的收到訊息。另外，也推出「市長辦公室時間」，讓民眾能在固定的時間與市長當面交流，討論城市的規畫、走向以及需要解決的問題。

趙嬿指出，過去幾年中，薩拉度加也針對市民關心的議題辦了許多線上會議，例如在仇恨亞裔 風潮的期間，邀請縣檢察長羅森（Jeff Rosen）、加州眾議員羅達倫等人，談相關的議題。此外，也舉辦消防等生活層面的講座，讓市民能直接了解最新的規定。

治安方面，市議會也通過導入車牌號辨識系統，現在城市內有七個監測點，如果發現車輛可疑，就會立即通知警方採取行動，光是今年就因此成功破獲多宗案件。

談到城市內的亞裔選民與政治參與情況，趙嬿表示，這幾年城市內的亞裔選民愈來愈多，可能已經接近一半的居民是亞裔，然而亞裔註冊選民的比例卻不高。她希望在選舉中亞裔能夠站出來發聲，表達社區的意見。