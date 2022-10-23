J提案支持者籲保留JFK步行長廊 大力宣傳盼獲更多人力挺

在公園內宣傳J提案的華裔人士Claudine（左一）向記者表示，很多同她一樣的舊金山居民都希望保留這一段綠色無車空間。（記者張曼琳／攝影）

在11月舊金山 選舉中有一項J提案，提案要求保留John F. Kennedy Drive（簡稱JFK 路）和Great Highway，繼續作為綠色、開放的戶外活動空間，禁止汽車通行。目前，該提案支持者抓緊最後兩周時間進行宣傳，希望獲得更多選民的支持。

22日上午10時至下午1時，J提案的支持者在金門公園的JFK步行長廊（JFK Promenade）對該提案進行宣傳。記者也在走訪現場時見到，在周六早晨已有大批居民在此進行體育活動，使用在道路中央新建的娛樂設施。

在公園內宣傳J提案的華裔人士Claudine向記者表示，很多與她一樣的舊金山居民都希望保留這一段疫情期間創建的、長達1.5英里的綠色無車空間。她說，每天都有很多居民在此享受戶外休閒時光。

周六早晨大批居民在此進行體育活動，並利用在道路中央的娛樂設施。（記者張曼琳／攝影）

她還表示，J提案也可確保繼續推進大洋灘（Ocean Beach)海岸線改進計畫，以應對氣候環境變化，預防海平面上升，保護環境。她認為，如果與J提案相反的I提案通過，納稅人將花費近8000萬元來維持Great Highway。