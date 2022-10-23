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競選衝刺…爭取連任金山第四區市議員 馬兆明掃街拜票不停歇

記者張曼琳／舊金山報導
馬兆明競選團隊在海洋灘與前來的支持者、居民和義工合影留念。（記者張曼琳／攝影）
馬兆明競選團隊在海洋灘與前來的支持者、居民和義工合影留念。（記者張曼琳／攝影）

距離11月6日選舉只剩最後兩周，競選連任的舊金山第四區市議員馬兆明（Gorden Mar）接連幾個周末，為其競選造勢。馬兆明在諸多支持者、義工的幫助下，不斷進行社區外展，創造機會與更多的選民交流。

22日一早，馬兆明競選團隊在海洋灘（Ocean Beach)，Taraval 街和Great Hwy 交匯處舉辦名為「為市議員馬兆明掃街拜會（Walk the Block for Supervisor Mar)」活動。馬兆明也早早到場與前來的支持者、居民和義工見面聊天，進行溝通，氣氛輕鬆、活躍。

馬兆明競選經理皮門特爾（Vanessa Pimentel）向本報記者表示，競選活動開展至今，共上門遊說1萬6252戶，每周有50至100名義工支持其競選工作，總共有約350名義工參與其中。

馬兆明感謝支持者們做出的工作，並對本次選舉懷有信心。他表示得到選民頗多的回應，也認為他在上個任期得到了華裔社區廣泛支持。他也在最後兩周的競選活動中，盡可能的接觸到更多的選民。如成功連任，他會繼續推進新的社區公共安全計畫、支持長者生活和該市教育，並且在日落區建立華裔文化區等。

今（23）日，「為市議員馬兆明掃街拜會」的活動將繼續，地點改為 Noriega街1516號，上午10時至下午2時。如有興趣參與活動，可提前上網登記，網址為bit.ly/SFYDforMarOct23。

華裔 舊金山 教育

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