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阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

編譯組／灣區21日電
這棟位於阿賽頓Stockbridge Avenue上的豪宅，前屋主是前科累累的華裔劉強尼。（電視新聞截圖）
這棟位於阿賽頓Stockbridge Avenue上的豪宅，前屋主是前科累累的華裔劉強尼。（電視新聞截圖）

中半島阿賽頓（Atherton）警方21日在一棟豪宅後院挖掘一輛被埋在地底下超過30年的汽車。根據受過訓練的警犬給出的微弱訊號，這輛汽車內可能有人類遺駭。但官員表示，目前還未找到任何屍骨。

由於一名園丁20日在阿賽頓這棟價值1500萬元的豪宅後院中挖到一輛汽車，警犬也給出可能有人類遺駭的訊號，21日大批警員前往接手挖掘。官員表示，他們相信車主已經死亡，但不願進一步證實車主與這豪宅的前屋主劉強尼（Johnny Bocktune Lew，音譯）之間是否有關係。

警方表示，這輛賓士敞篷車車頂朝下，車內被未使用過的混凝土塞滿。根據巴洛阿圖警局的紀錄，這輛車1992年9月被報失竊。劉強尼1990年代初期在阿賽頓Stockbridge Avenue上興建了這座占地1萬2000平方呎的法式莊園，鄰居表示，劉強尼已在數年前去世。

隨著調查的展開，關於劉強尼的背景也被一一挖掘出來。紀錄顯示，劉強尼有長期犯罪的前科，曾因謀殺和保險詐騙被捕。

官員表示，在1960年代，劉強尼在洛杉磯因為被控二級謀殺罪被判刑，但這項罪名後來被推翻。他在1970年代又因為涉及兩項謀殺未遂罪服過刑。

1999年，劉強尼被控雇人將一艘價值120萬元的遊艇沉入海底賺取保險金。當局指出，他雇用的人其實是臥底警員。加州保險局（Insurance Commissioner）發言人艾德倫（Scott Edelen）表示，當時60多歲的劉強尼要求臥底警員將這艘名為Corwel、長56呎的遊艇，沉到金門大橋以西的國際海域中，以便「從損失中獲利」。

臥底警員騙劉強尼，他們已經將遊艇沉入海中，劉強尼付了3萬元現金和價值2萬元的金表作為酬金，然後告訴這艘遊艇投保的保險公司美國遊艇有限公司（American Yachts Limited）遊艇被竊。這起詐騙案後來由聖荷昆縣地檢長辦公室（San Joaquin District Attorney’s Office）處理。

根據公共紀錄和採訪，劉強尼1990年代和家人居住在這棟豪宅，警方認為，賓士車應該是這段時間內被埋的。

舊金山紀事報（Chronicle）指出，劉強尼在香港長大，年輕時曾當過幾年警察，於1959年移居美國，兩年後在南卡羅萊納州和一名表親結婚，兩夫婦先住在舊金山，後來搬到洛杉磯。劉強尼曾就讀洛杉磯縣的國王初級學院（El Camino Junior College）。

劉強尼34歲的女兒塞爾（Jacq Searle）21日得知一輛汽車被埋在她當年與父母同住的房屋下，感到很震驚。

塞爾表示，父親在她童年和青少年時期多次進出監獄，父親出獄後，父母就離婚了，她成年後一直在努力克服家庭生活中的痛苦和留給她的精神障礙。她說，父親後來罹患肺癌，2015年在華盛頓州去世。

塞爾說：「我覺得，我們都是在這個家庭中承受著一定程度的創傷長大的。從我父親怪異的性格可以看出，他有情緒問題。」

房地產紀錄顯示，劉家2014年以730萬元賣出這棟阿賽頓房屋，目前的屋主是在2020年以1500萬元買下。

阿賽頓一棟豪宅被人發現後院地下埋了一輛汽車，警方已展開挖掘和調查工作。（電視新聞...
阿賽頓一棟豪宅被人發現後院地下埋了一輛汽車，警方已展開挖掘和調查工作。（電視新聞截圖）

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