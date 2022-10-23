沙加緬度市議會投票通過 K-12校園附近500呎內 禁遊民露營

沙加緬度市議會投票通過 K-12校園附近不得有無家可歸營地，圖為遊民示意。（本報資料照片）

今年9月沙加緬度市議會擬出一條新法令，限制所有學校、日託中心和托兒中心周圍，必須設置500英尺的營地緩衝區，意味著這區域內不得設立任何營地，議會經過與民間、遊民 代表等一番激烈的討論後，本月18日晚間以9比0的投票 ，通過這項法令，意味著所有議員都贊成這項法案。

根據KCRA 3報導，由於議員們要求的是對現有條例的修訂，因此更改將立竿見影，只要議會通過，就可以立刻實施。而這項法令主要要求，人們不得在「指定建築物」 500英尺範圍內露營或使用露營用具，而這次新的法令是將K至12年級的所有學校畫定在「指定建築物」內，也就是說，所有學校，甚至包含日託中心和托兒中心附近都不得有遊民露營地。

根據之前報導，不少沙加緬度居民皆相當支持這項法令，希望保持公共人行道暢通，並希望法令能得到「徹底執行」。

沙加緬度副市長阿什比（Angelique Ashby）表示，這項法令關乎孩子們在學校的安全，關乎學校是這個城市的優先事項，因此一定要將學校畫進「關鍵基礎設施清單」內，才能確保孩子們的安全。

阿什比表示，雖然他們積極立法希望保障學生們的安全權益，但是也擔心學校周圍沒有相關的人員配置，也可能導致落實不徹底。她表示，希望此法令能獲得沙加緬度縣緊急服務辦公室內的警員們支持，甚至讓警方參與，針對這些不符合規定的遊民、不清理人行道的人們，施以輕罪。

沙加緬度市議會表示，不只是沙加緬度將學校附近特別畫定限定遊民露營，洛杉磯市議會之前也早已投票禁止在學校和日托場所500英尺範圍內設有遊民露營營地，因此這項法令並非沙加緬度專有，也可能成為加州 其他城市可能跟進的法令。