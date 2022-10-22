歧視、逼遷…散房租客維權抗爭6年 物管賠償61.8萬和解

梁榮浩（右二）決心組織租客，一同對抗對弱勢社區的歧視，他們感謝六年來來自社區的支持。（社區住客聯會／提供）

舊金山華埠 社區住客聯會團結了一眾散房租客 ，在2017年向Samantha Seto、Kelvin Yee、華仕德物管公司及其相關企業提出訴訟，指控這些公司在接手散房公寓後，騷擾租客、不合理罰款，以及存在歧視 行為。

社區住客聯會主席梁榮浩表示，他1992年從廣州移民來美，初來美國時也曾經歷過房東逼遷，深刻理解作為新移民因「不會英文，不懂美國文化」所經歷的艱難困苦，而這樣的生活狀況，在華埠散房租客身上的體現更加「淋灕盡致」。

梁榮浩說，「散房裡的租客，廚房、洗手間等都要共用，」此前甚至洗澡也要計時排隊。梁榮浩說，「大家都說要享受生活，但這裡簡直是在受苦。」大人、小孩擠在狹小的單間中，沒有足夠生活空間，更讓人氣憤的是，在如此艱苦的生活狀況下，還要面臨物管公司的歧視。

租客提供的由物管公司發出的文件均是英文，只有在最後落款前留下一句「如果您不明白，請跟律師說話！」租客認為此舉為歧視不會英文的租客。（社區住客聯會／提供）

通知都是英文

梁榮浩表示，租客們曬衣服要罰款、丟了鑰匙也要罰款，更不可接受的是，所有來自物管公司的通知均是英文，只有在最後落款前留下一句：「如果您不明白，請跟律師說話！」梁榮浩反問：「即然知道，在此居住的以講中文的租客為主，為何物管公司不能請一名講中文的職員呢？」他表示，訴訟前物管職員對租客的態度十分傲慢，歧視不會英文的租客，並對有反對意見的租客，進行有計畫的逼遷。

正因此，他才下決心團結組織租客，一起對抗對弱勢社區的歧視。他感謝六年來來自社區的支持，以支撐著他們，參加大大小小的會議、示威和出庭，最終在今年8月達成庭外和解。物管公司同意賠償租客61萬8000元，並允許租客在窗外晾曬衣物。

這筆61萬8000元和解金，將用於賠償租客損失，歸還此前的不合理罰款和提升租客生活條件。和解協議中也規定，華仕德公司必須遵守以下條款：包括為租約提供中文翻譯；停止收取晾曬衣物200元等罰款；在不阻擋防火通道的情況下，允許原租客在單位窗台晾曬衣物；並要求至少有一名會講中文的辦公室員工等。

訴訟期間，社區住客聯會組織召開社區會議。（社區住客聯會／提供）

維權路很漫長

本次訴訟是在促進公義─亞洲法律聯會（Advancing Justice - Asian Law Caucus）、長者法律援助中心（Legal Assistance to the Elderly）和擔任公益法律顧問的全球律師事務所「瑞格 （Ropes & Gray）」 的共同代理下提出的。在一份書面聲明中，亞洲法律聯會的資深法律顧問高文儀（Winnie Kao）表示，「這條維權路很漫長。整個制度有意處處為難這些租客、試圖將他們拒之門外、消磨他們的意志，打擊他們維權的信心。而新冠疫情的蔓延更是雪上加霜。」聲明還寫道：「此案表明儘管維權路艱難漫長，但若租客們團結一致堅持到底，終會得勝。」

梁榮浩希望在訴訟結束後，可以為更多的新移民提升生活水平，更容易的去融入「華埠新移民的大家庭」。梁榮浩也表示，訴訟已經結束，希望與華仕德物業管理公司互相合作，保持良好的管理，一同提升華埠社區生活品質。

梁榮浩也呼籲舊金山選民在下月選舉中支持E提案，讓該市建造更多的可負擔住房，緩解日益緊張的住房需求。