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請物管開門被索30元 租戶穿睡衣搭公交去親戚家求援

記者張曼琳／舊金山報導
社區住客聯會組織租客，六年間一同對抗欺凌。（社區住客聯會／提供）
社區住客聯會組織租客，六年間一同對抗欺凌。（社區住客聯會／提供）

76歲的陳少炎在舊金山華埠散房居住長達13年，永遠記得五年前那段「糟心」經歷；當時他和妻子在公用廚房做飯，突然窗外颳來的大風把自家大門關上，二人做好晚飯卻回不了家。原本希望物管辦公室能請員工幫忙開門，未料對方「獅子大開口」，要求30元「開門費」；因家庭經濟條件有限，陳少炎捨不得這30元費用，於是只能冒著寒風，穿著睡衣搭巴士去日落區親戚家取備用鑰匙。

涉及訴訟的華埠仕德頓街1350號的散房公寓。（記者張曼琳／攝影）
涉及訴訟的華埠仕德頓街1350號的散房公寓。（記者張曼琳／攝影）

因為遭遇一系列不公平待遇和歧視行為，陳少炎和其他七位居住在華埠士德頓街（Stockton Street) 1350號和百老匯街（Boardway）371號的散房（SRO）租客，以及「社區住客聯會」（CTA)，與華仕德（Valstock）物業管理公司在法庭上展開據理抗爭。

在此期間，陳少炎積極參與一系列社區會議、示威，接受媒體採訪，冒著被物管公司報復和逼遷的風險，為廣大的弱勢散房租客發聲。陳少炎和社區住客聯會主席梁榮浩本周接受專訪，訴說近六年訴訟中的不易，並表達在訴訟結束後對散房新生活看法。

物管公司「不近人情」

 

原告之一陳少炎和其妻子居住在散房已有13年，十分熟悉散房的環境；他表示，其居住的散房單位每月需交租600元，須與50戶家庭共用浴室和廚房，並不算低廉。但他在此居住多年並把華埠當家，因此不願離開。他還表示，2016年底在華仕德物管公司接管兩棟散房公寓後後，制定了種種不公平、不近人情的規矩，前面提到的大風關門即是一例。

那是2017年，當天下午5時左右，陳少炎夫妻二人在公用廚房煮飯，突然而來的一陣大風，嘭的一聲把他們的家門關上。當時二人身上都沒有帶鑰匙，進不去家門，於是，陳少炎去物管辦公室想請員工用備用鑰匙幫忙開門，沒想到辦公室向他索要30元費用。因捨不得花錢，陳少炎只能餓著肚子，冒著寒風，穿著睡衣搭巴士前往住在日落區的親戚那裡，取回此前託管的備用鑰匙。

此後，陳少炎無論做什麼，都會記得一定要帶著鑰匙，以避免不必要的麻煩。陳少炎也和其他租客一樣，對只寫有英文的合約、標示以及各項高額罰款等感到不滿。他表示，因為他是原訴人之一，為此也曾受到來自物管公司的騷擾。

百老匯街上的散房，不少租戶在窗台晾曬衣物。（記者張曼琳／攝影）
百老匯街上的散房，不少租戶在窗台晾曬衣物。（記者張曼琳／攝影）

在達成和解後，陳少炎表示，現在終於可以晾曬衣物和交聯名支票了，省去很多麻煩。但是近日收到的物管公司信件，還是沒有中文翻譯，維權的路還很長。

陳少炎對日後的散房生活環境持觀望態度，對物管公司是否能嚴格遵守和解規則，並不抱著充足的信心。

華埠 租客 支票

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