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屋崙華促會慨捐400愛心書包 危難時快速辨認、及時疏散

記者張曼琳／舊金山報導
屋崙華促會在社區集資2萬元，捐出400個帶有該校老鷹校徽的明亮橙色書包。（記者張曼琳／攝影）
屋崙華促會在社區集資2萬元，捐出400個帶有該校老鷹校徽的明亮橙色書包。（記者張曼琳／攝影）

9月28日東屋崙King Estate complex校區的兩所中學發生校園槍擊案，6人中彈，其中2人為學生。其中BayTech公立特許學校受槍擊影響最大，學生們一度對回校上課感到害怕。在得知學生現況後，屋崙華促會（OCIC）發起愛心書包捐贈計畫，以「一個背包，一份關愛」（One Backpack One Love）為宗旨，在社區集資2萬元，捐出400個帶有該校老鷹校徽的明亮橙色書包，以滿足學生上學的基本需求。在場學生，見到新書包，洋溢著格外開心的笑容。

屋崙華促會主席莊錦鎮（右）代表社區接受學生送出的感恩卡。左一為學生家長代表麥克丹...
屋崙華促會主席莊錦鎮（右）代表社區接受學生送出的感恩卡。左一為學生家長代表麥克丹尼爾。（記者張曼琳／攝影）

21日下午5時，BayTech初中的校長、學生及社區人士，來到屋崙12街的救世軍華埠堂參加愛心書包的捐贈儀式。每個書包價格為50元，眾多社區組織、個人踴躍參加捐贈。其中救世軍屋崙華埠堂共捐贈100個書包、加州廢品回收公司（California Waste Solution）捐贈50個、屋崙華埠獅子會捐贈40個、 美國華裔精神健康聯盟捐贈30個。

推動捐贈活動的屋崙華促會主席莊錦鎮對所有來自社區的捐贈表示感謝。他透露，在捐贈發起後，很快就完成了400個書包的捐贈目標。他表示，屋崙華埠社區也同樣經歷過暴力，因此對學生們的經歷「感同身受」。莊錦鎮個人捐贈了20個書包。

莊錦鎮（右二）、校長弗羅斯特（右四）與社區代表、學生等合影留念。（記者張曼琳／攝...
莊錦鎮（右二）、校長弗羅斯特（右四）與社區代表、學生等合影留念。（記者張曼琳／攝影）

BayTech初中部校長弗羅斯特（Cesley Frost）此前曾表示，如學生能背上同顏色的書包，能在槍擊等緊急情況下，可以快速辨認，有利於疏散。她在捐贈儀式上說：「感謝華裔社區的慷慨捐贈，我們現在不僅可以提供給初中部，還可以提供給高中部的學生。」她呈上學生們特別製作的巨幅「感恩卡」，表達對華埠社區的感謝。

救世軍華埠堂牧師徐哲銘致詞時表示，此次活動是不同社區間增進了解的好機會。在傷害發生時，社區間應互相增進了解和彼此幫助。他還透露，有救世軍的會友伸出援手，拿出工資單（兩周收入）的5%用於購買一個書包，他說：「雖然只有50塊錢，但工資單的5%說，對於她個人來講，已經是不少。」

學生家長代表麥克丹尼爾（Michaek McDaniel）也發言感謝華埠社區的幫助，並表示不同族裔間有不同，但也有相同，那就是：「我們都希望我們為家人提供安全、健康和快樂。」他還說道：「當仇恨和暴力發生時，我們需要作為一個社區團結在一起，。」他認為，本次書包的捐贈，用溫暖治癒了社區。

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