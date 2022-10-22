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哈利王子意外現身舊金山 「治療說」遭質疑

編譯組／舊金山電
英國哈利王子（左）意外現身舊金山Masters of Scale峰會，但關於他的心理健康說法，被網友質疑與先前不一致。（取自推特）
英國哈利王子（左）意外現身舊金山Masters of Scale峰會，但關於他的心理健康說法，被網友質疑與先前不一致。（取自推特）

英國哈利王子19日意外現身舊金山一場創新會議，他在會議上稱，他在王室長大時從未聽過「治療」（therapy）和「指導」（coaching）二字。

哈利19日晚上以心理指導公司BetterUp影響力總監（chief impact officer）的身分出席在舊金山舉行的Masters of Scale峰會。野獸日報（Daily Beast）表示，他在會中的發言可能被解讀為對英國王室做出更多的批評，因為王室未能解決成員的心理健康需求。

社群媒體用戶對哈利與BetterUp創辦人羅比修（Alexi Robichaux）的對話提出質疑，認為哈利在暗示，他在還是王室成員時並沒有得到任何心理健康方面的幫助。

網友指出，哈利在仍是王室成員時曾公開表示，他已開始接受心理治療，以面對母親戴安娜王妃在1997年去世對他造成的悲痛。根據報導，哈利在2020年一項活動中表示，他在20多歲時開始接受治療，那時他還具有軍人身分。

對哈利的質疑大部分是針對Alfred P. Sloan基金會副主席韋伯（Doron Weber）的推文。韋伯推文說：「哈利表示，他在王室長大的歲月和在軍隊服役的十年中，從未聽說過『治療』和『指導』，一直到他發現有這些東西後，他的生活發生了變化。」

許多網友指出，韋伯說的並非事實，因為哈利曾和威廉王子和嫂嫂凱特共同創立改善英國心理健康問題的Heads Together計畫。此外，哈利2017年接受英國心理健康podcast「瘋狂世界」（Mad World）訪問時表示，受到哥哥威廉鼓勵他尋求幫助，他已逐漸從母親去世的陰影中走出來。哈利暗示，他的治療包括去看心理治療師。

還有網友指出，哈利2020年2月在邁阿密的摩根大通（JP Morgan）會議上曾說，他在28歲時開始接受心理治療。

哈利 心理健康 英國

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