推特若歸馬斯克 華郵：75%員工丟飯碗

馬斯克表示，收購完成後，他將裁去推特75%的員工。（美聯社）

華盛頓郵報(Washington Post)報導，如果收購成功，馬斯克 (Elon Musk)打算裁去推特 75%的員工；這將是近年來最大規模的科技公司裁員 行動，同時可能對推特控制有害內容和保護數據安全產生嚴重影響。

馬斯克在收購交易書中告訴潛在投資人，他計畫裁去推特75%的員工，將推特縮小為只有2000多名員工的公司。馬斯克預計在10月28日之前完成他重新啟動的440億元收購推特案，以避免德拉瓦州的審判，但收購也有可能失敗。

報導引用企業文件表示，即使馬斯克不收購推特，推特高層也打算削減約8億元的成本，並裁員四分之一。推特還計畫大幅削減基礎設施，包括為每日登錄的2億多名用戶保持網站正常運作的數據中心。在數位廣告業整體低迷的情況下，推特第二季度的收入比去年同期下降1%，與分析師預測今年會有10.5%的成長大相逕庭。

曾負責推特垃圾郵件和健康指標的數據科學家、現任內容審核初創公司Surge AI執行長的愛德溫‧陳(Edwin Chen)表示，數百萬用戶可能會立即感受到裁員產生的影響。他表示，儘管他認為推特員工人數過多，但馬斯克提議的裁員幅度是難以想像的，用戶可能面臨駭客攻擊和兒童接觸色情訊息的風險。

愛德溫‧陳說：「這會是一個連鎖效應，公司服務品質會下降。留下來的人士氣會低落，可能也會想離職。」

推特可能的裁員行動將是對舊金山經濟的又一打擊。灣區多家科技公司，例如Netflix、Twilio和Robinhood，在科技業收入放緩的情況下已裁員，包括推特在內的許多公司也在最近幾個月紛紛凍結招聘。允許員工永久在家工作的推特，已釋出一部分總部辦公室轉租，並取消屋崙辦公室的擴建，以削減成本。

目前不清楚推特現在有多少員工在灣區工作，但截至今年1月，推特表示，舊金山仍是他們最大的辦公地點。

馬斯克已成為遠距工作的敵人，他要求Tesla和SpaceX的員工必須全時在辦公室上班，否則就會被解雇。如果馬斯克收購推特，是否會改變推特靈活的工作政策，目前還不得而知。