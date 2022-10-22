溫斯坦案 紐森妻電郵內容 法官准呈堂
法官日前裁定，將允許參與好萊塢「淫魔」溫斯坦（Harvey Weinstein）審判的陪審團聆聽由加州州長紐森（Gavin Newsom）妻子珍妮佛（Jennifer Siebel Newsom）多年前傳給溫斯坦的一封電子郵件的內容。
洛杉磯高等法院法官蘭奇（Lisa B. Lench）17日允許辯方提出珍妮佛2007年傳給溫斯坦的一封電子郵件作為證據。這封電子郵件是珍妮佛在遭到溫斯坦性侵兩年後寄出的，她對如何在紐森劈腿醜聞中應對媒體，徵詢了溫斯坦的建議。
不過，蘭奇禁止辯方討論這封電子郵件背後的問題，即紐森2005年劈腿一名助理的醜聞，因為她認為這起事件與此次審判明顯離題。
然而，溫斯坦的律師沃克斯曼（Mark Werksman）卻堅持必須公開電郵所有細節。他說：「她問溫斯坦如何處理性醜聞。你覺得這是被溫斯坦強暴的女人會做的事嗎？」
副地方檢察長馬丁尼茲（Marlene Martinez）回應說：「我不確定沃克斯曼先生如何得知一名強暴受害者會做出哪些行為。」
沃克斯曼稱，這封電子郵件的內容十分重要，因為可以看出珍妮佛和其他原告與溫斯坦之間的權利關係。
沃克斯曼說：「當她的市長男友（紐森時任舊金山市長）勾引下屬妻子傳出醜聞之際，她力挺市長。」沃克斯曼表示，這項事實對溫斯坦的權利來說很重要。
蘭奇認為，沃克斯曼稱溫斯坦的正當法律程序受到威脅，是對案件的誇大。她說：「非常戲劇化，沃克斯曼先生。」沃克斯曼則回答：「請多包涵這部劇情戲。」
珍妮佛2006年開始和紐森交往，兩人在2008年結婚，紐約2018年當選加州州長。
珍妮佛在此次審判中的身份首先由洛杉磯時報揭露，律師告訴美聯社和其他新聞媒體，珍妮佛是將在溫斯坦性侵審判中出庭作證的受害者之一。
法官另外裁定，控方可以播放一段秘密錄音給陪審團聽，這段錄音是另一位將出庭作證的受害者古提雷斯（Ambra Battilana Gutierrez）2015年和紐約市警方合作錄得的。在這段錄音中，溫斯坦對之前對古提雷斯做出摸大腿和抓胸的行為表示歉意。
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