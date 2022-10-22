我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登想連任欲語還休 稱妻子覺得不該一走了之

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

溫斯坦案 紐森妻電郵內容 法官准呈堂

編譯組／美聯社電
法官裁定，加州州長紐森妻子珍妮佛多年前傳給溫斯坦的電子郵件可作為辯方證據。（美聯社）
法官裁定，加州州長紐森妻子珍妮佛多年前傳給溫斯坦的電子郵件可作為辯方證據。（美聯社）

法官日前裁定，將允許參與好萊塢「淫魔」溫斯坦（Harvey Weinstein）審判的陪審團聆聽由加州州長紐森（Gavin Newsom）妻子珍妮佛（Jennifer Siebel Newsom）多年前傳給溫斯坦的一封電子郵件的內容。

洛杉磯高等法院法官蘭奇（Lisa B. Lench）17日允許辯方提出珍妮佛2007年傳給溫斯坦的一封電子郵件作為證據。這封電子郵件是珍妮佛在遭到溫斯坦性侵兩年後寄出的，她對如何在紐森劈腿醜聞中應對媒體，徵詢了溫斯坦的建議。

不過，蘭奇禁止辯方討論這封電子郵件背後的問題，即紐森2005年劈腿一名助理的醜聞，因為她認為這起事件與此次審判明顯離題。

溫斯坦律師表示，珍妮佛的電子郵件對審判十分重要。（美聯社）
溫斯坦律師表示，珍妮佛的電子郵件對審判十分重要。（美聯社）

然而，溫斯坦的律師沃克斯曼（Mark Werksman）卻堅持必須公開電郵所有細節。他說：「她問溫斯坦如何處理性醜聞。你覺得這是被溫斯坦強暴的女人會做的事嗎？」

副地方檢察長馬丁尼茲（Marlene Martinez）回應說：「我不確定沃克斯曼先生如何得知一名強暴受害者會做出哪些行為。」

沃克斯曼稱，這封電子郵件的內容十分重要，因為可以看出珍妮佛和其他原告與溫斯坦之間的權利關係。

沃克斯曼說：「當她的市長男友（紐森時任舊金山市長）勾引下屬妻子傳出醜聞之際，她力挺市長。」沃克斯曼表示，這項事實對溫斯坦的權利來說很重要。

蘭奇認為，沃克斯曼稱溫斯坦的正當法律程序受到威脅，是對案件的誇大。她說：「非常戲劇化，沃克斯曼先生。」沃克斯曼則回答：「請多包涵這部劇情戲。」

珍妮佛2006年開始和紐森交往，兩人在2008年結婚，紐約2018年當選加州州長。

珍妮佛在此次審判中的身份首先由洛杉磯時報揭露，律師告訴美聯社和其他新聞媒體，珍妮佛是將在溫斯坦性侵審判中出庭作證的受害者之一。

法官另外裁定，控方可以播放一段秘密錄音給陪審團聽，這段錄音是另一位將出庭作證的受害者古提雷斯（Ambra Battilana Gutierrez）2015年和紐約市警方合作錄得的。在這段錄音中，溫斯坦對之前對古提雷斯做出摸大腿和抓胸的行為表示歉意。

紐森 加州 性侵

上一則

涉猥褻學生 聖荷西亞裔教師被捕

下一則

哈利王子意外現身舊金山 「治療說」遭質疑

延伸閱讀

加州通過法案精簡批房流程 加速建房

加州通過法案精簡批房流程 加速建房
連任加州州長在望 紐森布局2024

連任加州州長在望 紐森布局2024
舊金山猴痘緊急狀態 月底結束

舊金山猴痘緊急狀態 月底結束
紐森：加州新冠疫情緊急狀態 明年2月底終止

紐森：加州新冠疫情緊急狀態 明年2月底終止
紐森與盟友對立 暗指Lyft藉30號提案「搶錢」

紐森與盟友對立 暗指Lyft藉30號提案「搶錢」

熱門新聞

Meta創辦人兼執行長查克柏格首次公布人工智慧口語翻譯機器人，由來自台灣的工程師表現閩南話翻英文的示範。（翻攝自Meta）

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

2022-10-19 17:08
好市多在10/17、10/18兩天推出線上採購回饋日，採購金額滿3000即送500元採購卡。(圖擷取自好市多官網)

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

2022-10-17 15:52
買來炒菜、做鹽水雞、沙拉都非常適合的玉米筍。（數位編輯孫愛薇／攝影）

Trader Joe's好好買 北加灣區小編精選秋季十大商品

2022-10-17 17:19
有一名嫌犯自稱是PG&E員工，手拿一部筆記本電腦，身著螢光色工作背心打扮成電氣工人，以此接近老婦。（記者張曼琳／電視截屏）

德利市7旬華婦遭入室痛毆洗劫 搶走畢生儲蓄

2022-10-15 02:20
矽谷灣區就有一戶人家，本月17日凌晨1時30分，透過Ring監視器錄到歹徒正在逐戶偷信箱內的物品。（民眾提供）

年底治安又變差 矽谷華人錄到歹徒逐戶偷開信箱

2022-10-17 21:23
最新報告顯示，舊金山灣區收入中位數降幅為全美都會區之冠；所有收入水平居民，都比其他主要人口中心民眾，更可能在短時間內遷移。(Getty Images)

最新調查：灣區收入中位數降幅 全美都會區之冠

2022-10-18 16:08

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作
影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場
快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首