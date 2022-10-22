溫斯坦案 紐森妻電郵內容 法官准呈堂

法官裁定，加州州長紐森妻子珍妮佛多年前傳給溫斯坦的電子郵件可作為辯方證據。（美聯社）

法官日前裁定，將允許參與好萊塢「淫魔」溫斯坦（Harvey Weinstein）審判的陪審團聆聽由加州 州長紐森 （Gavin Newsom）妻子珍妮佛（Jennifer Siebel Newsom）多年前傳給溫斯坦的一封電子郵件的內容。

洛杉磯高等法院法官蘭奇（Lisa B. Lench）17日允許辯方提出珍妮佛2007年傳給溫斯坦的一封電子郵件作為證據。這封電子郵件是珍妮佛在遭到溫斯坦性侵 兩年後寄出的，她對如何在紐森劈腿醜聞中應對媒體，徵詢了溫斯坦的建議。

不過，蘭奇禁止辯方討論這封電子郵件背後的問題，即紐森2005年劈腿一名助理的醜聞，因為她認為這起事件與此次審判明顯離題。

溫斯坦律師表示，珍妮佛的電子郵件對審判十分重要。（美聯社）

然而，溫斯坦的律師沃克斯曼（Mark Werksman）卻堅持必須公開電郵所有細節。他說：「她問溫斯坦如何處理性醜聞。你覺得這是被溫斯坦強暴的女人會做的事嗎？」

副地方檢察長馬丁尼茲（Marlene Martinez）回應說：「我不確定沃克斯曼先生如何得知一名強暴受害者會做出哪些行為。」

沃克斯曼稱，這封電子郵件的內容十分重要，因為可以看出珍妮佛和其他原告與溫斯坦之間的權利關係。

沃克斯曼說：「當她的市長男友（紐森時任舊金山市長）勾引下屬妻子傳出醜聞之際，她力挺市長。」沃克斯曼表示，這項事實對溫斯坦的權利來說很重要。

蘭奇認為，沃克斯曼稱溫斯坦的正當法律程序受到威脅，是對案件的誇大。她說：「非常戲劇化，沃克斯曼先生。」沃克斯曼則回答：「請多包涵這部劇情戲。」

珍妮佛2006年開始和紐森交往，兩人在2008年結婚，紐約2018年當選加州州長。

珍妮佛在此次審判中的身份首先由洛杉磯時報揭露，律師告訴美聯社和其他新聞媒體，珍妮佛是將在溫斯坦性侵審判中出庭作證的受害者之一。

法官另外裁定，控方可以播放一段秘密錄音給陪審團聽，這段錄音是另一位將出庭作證的受害者古提雷斯（Ambra Battilana Gutierrez）2015年和紐約市警方合作錄得的。在這段錄音中，溫斯坦對之前對古提雷斯做出摸大腿和抓胸的行為表示歉意。