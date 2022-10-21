連任加州州長在望 紐森布局2024

美聯社表示，加州州長紐森的競選活動放眼的是未來。（美聯社）

紐森 （Gavin Newsom）幾乎篤定可以在11月的加州 州長選舉中勝出連任，橫在他和他第二任期之間的，只有一位鮮為人知的共和黨參議員。

這便是為何紐森把競選活動的重點擺在其政治前途以及在2024年總統大選前徹底改革民主黨 上，儘管他在這方面是否能成功還難以預測。

許多民主黨人擔心拜登是否能在2024年贏得大選連任，尤其是在可能與前總統川普再次同台較量的情況下。萬一拜登決定不尋求連任，紐森可能是替代他的人選之一。

紐森最近的行動強化了這個可能性。他的競選活動在共和黨地盤佛羅里達州和德州刊登廣告，批評有機會在2024年代表共和黨出馬競選總統的州長德桑提斯（Ron DeSantis）和艾伯特（Greg Abbott）。

此外，紐森已迅速建立起民主黨自由派選民和捐款人的支持基礎，下令加州監管機構逐步停止銷售汽油動力車，並簽署了十多項讓加州成為外州女性墮胎庇護所的法律。

挑戰紐森州長寶座的加州共和黨參議達勒（Brian Dahle）說：「他（紐森）不想談論他的加州選舉，他只想談論他的總統選舉，因為他只關注自己。」

柏克萊加大政治學教授施克勒（Eric Schickler）表示，儘管紐森把砲口對準全國共和黨讓加州共和黨憤怒，但對紐森而言，這是目前最好的策略。施克勒說：「他可以攻擊加州共和黨，但以目前的情況來看，認識德桑提斯的加州民主黨人似乎多過認識達勒的人。」

此外，紐森表示他正在進行一項更大的計畫：在2024年總統大選之前徹底改革民主黨的訊息傳遞策略。在紐森眼中，民主黨人過於軟弱。他表示，民主黨人總是捍衛，從不攻擊，這種策略讓共和黨人控制了有線新聞和社群媒體的政治論述。

紐森說：「如果我們採取攻勢，我相信民主黨能夠扭轉局面。這就是我刊登戶外廣告的原因。」

加州民主黨政治活動家馬維格里歐（Steven Maviglio）表示，紐森以錯誤的激進方式批評民主黨，已惹惱一些人。

馬維格里歐認為，如果紐森真的想幫助民主黨，他應該把力氣花在幫助加州民主黨贏得並保住聯邦國會席次，以決定哪個政黨可以在拜登最後兩年任期內控制國會。

紐森競選發言人克里克（Nathan Click）表示，紐森正透過活動或電子郵件為加州所有民主黨候選人籌款。克里克說：「他有一份全國最棒的電子郵件名單，我們透過一封電子郵件籌到的資金比舉辦傳統活動籌得的還多。」

洛杉磯加大政治學教授巴瑞特（Matt Barreto）說：「他正在幫助整個黨提升全國性訊息，這是身處激烈選戰的人和較小的州無法做到的事。」