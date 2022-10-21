我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

中央地鐵慶祝會 200人參觀華埠白蘭站 中華元素豐富

記者王子涵／舊金山報導
首次中央地鐵社區慶祝會。（記者王子涵／攝影）
首次中央地鐵社區慶祝會。（記者王子涵／攝影）

舊金山藝術委員會（SFAC）與舊金山交通局（SFMTA）20日首次舉辦中央地鐵社區慶祝會，邀請約200名居民進入並參觀華埠-白蘭站（Chinatown-Rose Pak），展示站內豐富的中華傳統元素設計。

中央地鐵線路全長1.7哩，是T線路的延長線，連接華埠與聯合廣場和SoMa區，將於11月19日正式開通，在年底前將維持周末兩天試運營的狀態。該工程前後耗時超十年，交付時間多次延期；華埠居民曾感嘆：「終於開通了！等待過程經歷了苦難，貫穿人生的黃金歲月。」

華埠-白蘭站內部。（記者王子涵／攝影）
華埠-白蘭站內部。（記者王子涵／攝影）

交通局局長譚姆林（Jeff Tumlin）介紹，建造中央地鐵線路的想法起始於1989年。因當年發生的洛馬普里塔地震（Loma Prieta earthquake），舊金山Embarcadero高速通道（Embarcadero Freeway）遭到摧毀，切斷了華埠與城市的聯繫。隨後，在歷屆城市、社區領袖的努力下，開啟中央地鐵的建造。

「我們十分感謝華埠社區，這些年忍受許多工程的干擾。」譚姆林說，「這是你們的車站。」

侯玉梅的剪紙作品入選地鐵站藝術設計。（記者王子涵／攝影）
侯玉梅的剪紙作品入選地鐵站藝術設計。（記者王子涵／攝影）

站內最引人矚目的藝術設計取材於中國剪紙藝術，創作者是來自中國吉林通化的侯玉梅。其剪紙作品「新年的舞蹈」、「新娘的舞蹈」被做成35呎寬、30呎高的巨型藝術品，分別放置在售票及中間層大廳。「藝術委員會從我的作品集中，了解到這些描繪東北秧歌的剪紙藝術。」侯玉梅表示，她又花費五天重新創作了這兩幅作品。

市議員佩斯金（Aaron Peskin）對項目的延遲表達歉意，但同時表示這值得等待，「地鐵將華埠與城市西北區聯繫起來，這將給華埠帶來新活力。」

華協中心行政主任楊重賢表示，中央地鐵線路的落成歷經五屆市長、三屆市議員，以及社區領袖十多年的努力。他表示，如果你想真正改變社區，你需要付出一代人的努力。他說：「我很驕傲與，華埠在歷經新老領袖、政客後，最終將地鐵項目帶回社區。」

市議員陳詩敏（Connie Chan）表示，前人的付出我們需要銘記。「我們要繼續將火炬傳遞給下一代，繼續團結社區，讓華埠更加繁榮。」

出席當天活動的還有，市議員安世輝（Ahsha Safai）、中華總商會會長劉運方、社區青年中心行政主任溫靜婷、方小龍牧師、華埠商戶聯合協會會長邵旗謙、華裔交通局委員李潁潼、州眾議員丁右立辦公室代表伍玉珍等。

華埠-白蘭站內部。（記者王子涵／攝影）
華埠-白蘭站內部。（記者王子涵／攝影）

華埠 地鐵 舊金山

上一則

任內最後市情咨文 薛麗比：當屋崙市長是我一生榮幸

下一則

聖縣簽約服務機構 助更生人重返社會

延伸閱讀

舊金山小店被欺詐起訴 地檢長謝安宜持續為小店發聲

舊金山小店被欺詐起訴 地檢長謝安宜持續為小店發聲
曼哈頓華埠宰也街換新裝 迎觀光人潮

曼哈頓華埠宰也街換新裝 迎觀光人潮
假釋犯偷華女錢包被捕 再獲釋

假釋犯偷華女錢包被捕 再獲釋
勵琪拚連任 屋崙華埠社區在陳煥瑛公園辦活動支持

勵琪拚連任 屋崙華埠社區在陳煥瑛公園辦活動支持
華府地鐵銀線直達IAD機場 最快感恩節開通

華府地鐵銀線直達IAD機場 最快感恩節開通

熱門新聞

Meta創辦人兼執行長查克柏格首次公布人工智慧口語翻譯機器人，由來自台灣的工程師表現閩南話翻英文的示範。（翻攝自Meta）

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

2022-10-19 17:08
好市多在10/17、10/18兩天推出線上採購回饋日，採購金額滿3000即送500元採購卡。(圖擷取自好市多官網)

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

2022-10-17 15:52
買來炒菜、做鹽水雞、沙拉都非常適合的玉米筍。（數位編輯孫愛薇／攝影）

Trader Joe's好好買 北加灣區小編精選秋季十大商品

2022-10-17 17:19
甲骨文本月在灣區裁員超過200人。（美聯社）

甲骨文、拜瑪林製藥解雇近300人 灣區就業前景堪憂

2022-10-13 16:25
有一名嫌犯自稱是PG&E員工，手拿一部筆記本電腦，身著螢光色工作背心打扮成電氣工人，以此接近老婦。（記者張曼琳／電視截屏）

德利市7旬華婦遭入室痛毆洗劫 搶走畢生儲蓄

2022-10-15 02:20
矽谷灣區就有一戶人家，本月17日凌晨1時30分，透過Ring監視器錄到歹徒正在逐戶偷信箱內的物品。（民眾提供）

年底治安又變差 矽谷華人錄到歹徒逐戶偷開信箱

2022-10-17 21:23

超人氣

更多 >
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數 將調為1640元換取1點
用這5個方法 讓家中電費月省100元

用這5個方法 讓家中電費月省100元
「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億
婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭

婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭