中央地鐵慶祝會 200人參觀華埠白蘭站 中華元素豐富

首次中央地鐵社區慶祝會。（記者王子涵／攝影）

舊金山 藝術委員會（SFAC）與舊金山交通局（SFMTA）20日首次舉辦中央地鐵 社區慶祝會，邀請約200名居民進入並參觀華埠 -白蘭站（Chinatown-Rose Pak），展示站內豐富的中華傳統元素設計。

中央地鐵線路全長1.7哩，是T線路的延長線，連接華埠與聯合廣場和SoMa區，將於11月19日正式開通，在年底前將維持周末兩天試運營的狀態。該工程前後耗時超十年，交付時間多次延期；華埠居民曾感嘆：「終於開通了！等待過程經歷了苦難，貫穿人生的黃金歲月。」

華埠-白蘭站內部。（記者王子涵／攝影）

交通局局長譚姆林（Jeff Tumlin）介紹，建造中央地鐵線路的想法起始於1989年。因當年發生的洛馬普里塔地震（Loma Prieta earthquake），舊金山Embarcadero高速通道（Embarcadero Freeway）遭到摧毀，切斷了華埠與城市的聯繫。隨後，在歷屆城市、社區領袖的努力下，開啟中央地鐵的建造。

「我們十分感謝華埠社區，這些年忍受許多工程的干擾。」譚姆林說，「這是你們的車站。」

侯玉梅的剪紙作品入選地鐵站藝術設計。（記者王子涵／攝影）

站內最引人矚目的藝術設計取材於中國剪紙藝術，創作者是來自中國吉林通化的侯玉梅。其剪紙作品「新年的舞蹈」、「新娘的舞蹈」被做成35呎寬、30呎高的巨型藝術品，分別放置在售票及中間層大廳。「藝術委員會從我的作品集中，了解到這些描繪東北秧歌的剪紙藝術。」侯玉梅表示，她又花費五天重新創作了這兩幅作品。

市議員佩斯金（Aaron Peskin）對項目的延遲表達歉意，但同時表示這值得等待，「地鐵將華埠與城市西北區聯繫起來，這將給華埠帶來新活力。」

華協中心行政主任楊重賢表示，中央地鐵線路的落成歷經五屆市長、三屆市議員，以及社區領袖十多年的努力。他表示，如果你想真正改變社區，你需要付出一代人的努力。他說：「我很驕傲與，華埠在歷經新老領袖、政客後，最終將地鐵項目帶回社區。」

市議員陳詩敏（Connie Chan）表示，前人的付出我們需要銘記。「我們要繼續將火炬傳遞給下一代，繼續團結社區，讓華埠更加繁榮。」