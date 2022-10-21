任內最後市情咨文 薛麗比：當屋崙市長是我一生榮幸

屋崙市長薛麗比任期即將屆滿，她19日發表任內最後一次市情咨文。（美聯社）

屋崙 第50任市長薛麗比（Libby Schaaf）19日晚上發表任內最後一次市情咨文；她在演說中，強調了自己的成就，但儘量避免提及這座城市目前的問題。

薛麗比19日晚上站在屋崙可負擔住房社區Casa Arabella的庭院中發表演說，居民可以從住家窗戶看到她向歡呼的民眾輕聲道別，薛麗比在演講結束時哽咽著說：「屋崙，我們愛你，能擔任你的市長是我一生的榮幸。」

薛麗比八年前乘坐一輛噴火的蝸牛造型藝術車，參加她的第一任就職典禮，自此開始努力不懈提升家鄉的形象；她離職後，將留下深受槍枝暴力、住房和遊民 問題所苦的屋崙。

聖荷西信使報（Mercury News）表示，對於這位在2014年大選獲勝、承諾「以明確、令人信服的方式闡述屋崙故事」的市長來說，她19日發表的最後一次市情咨文，再次實現這項承諾。

薛麗比的演說強調了積極的一面；例如她在任內興建了2萬個新住房單位，包括3000個可負擔價格上市的單位，以及透過反逼遷政策保護居民。她說：「今天，近3萬6000個屋崙家庭晚上可以安枕，因為他們知道他們已受到保護，可免於被逼遷和調漲租金。」

談到犯罪問題，薛麗比指出，數據顯示，屋崙先前曾創下五年期間謀殺案最少的紀錄，但在疫情期間與槍枝有關的命案驚人大增，她說：「失去已獲得的進步十分可悲。」

薛麗比表示，他們過去兩年實施「停火」政策，旨在協助幫派之間達成和平協議，並建立警方和社區的關係，她相信這項政策終將看到成果。

屋崙大都會 商會（Oakland Metropolitan Chamber of Commerce）19日公布的民調顯示，屋崙居民的不滿程度非常高，超過60%的人表示屋崙正走在錯誤的道路上，97%的人認為當地槍枝暴力和遊民是「極端或非常嚴重」的問題。

薛麗比演說後告訴媒體記者，她還不確定接下來要做什麼，但她打算繼續從事公共服務。

未來幾周，薛麗比將陸續移交工作給當地人士，第一個獲得移交的是負責開發Casa Arabella社區的馬丁尼茲（Arabella Martinez）。薛麗比稱，屋崙最擅長的是與社區成員建立牢固的關係，馬丁尼茲就是一例。