ADA欺詐性起訴案 謝安宜將上訴 續為小企業發聲

謝安宜（右二）表示，Potter Handy律所提起欺詐性訴訟的目的，是為了敲詐小商業以獲取利潤。（記者王子涵／攝影）

疫情期間，加州 數百間小商業被同一律師樓Potter Handy LLP以違反「美國殘障人法案」（American Disability Act, ADA）起訴，舊金山華埠 也有數十家店鋪中招，巨額訴訟費對艱難度日的小商業主更是沉重打擊，這間律師樓卻因此獲利數千萬元。今年4月，金山地檢處聯合洛杉磯地檢處，對律師樓提起民事訴訟，為小企業發聲，但訴狀被舊金山地方法院駁回。舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）20日在華埠宣布，將繼續上訴。

舊金山地方法院以加州訴訟權為根據，認為Potter Handy LLP律師樓享有法律豁免，謝安宜認為其裁決有誤；「我們訴訟所呈現的事實表明，Potter Handy律所提起欺詐性訴訟的目的，是為了敲詐小商業以獲取利潤，加州法律不應允許律師以這種方式非法利用美國殘障人法。」

Potter Handy律師樓控告的對象多為移民、弱勢群體、非英語為母語的人群，通過施壓逼迫店主達成每人1萬元以上的現金和解，受害者通常無力聘請律師對抗。

華埠新蘭亭餐廳業主Frances Mah表示，做小商業本就十分艱難，欺詐訴訟更是讓經營雪上加霜；「在這種情況下工作宛如噩夢。」Frances Mah說。

另一名受害者表示，她的訴訟最終以15000元和解，相比於雇用律師，這已是更划算的選擇。「每個月都要多付5000元，我無法支付員工的工資，目前只有我和丈夫勉強經營。」

Potter Handy律師樓自2020年起發起數千宗訴訟，至少有800家小商業被捲入其中；然而在本月11日的一起判決中，聯邦法官查布里亞(Vince Chhabria)駁回這家律師樓的訴訟，並譴責律師樓捏造各種的謊言來讓訴訟繼續。