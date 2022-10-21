我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

舊金山猴痘緊急狀態 月底結束

編譯組／舊金山20日電
舊金山月底結束猴痘緊急狀態。 （取材自推特）
舊金山月底結束猴痘緊急狀態。 （取材自推特）

舊金山市衛生官員20日表示，舊金山的猴痘公共衛生緊急狀態將於10月31日正式結束。官員說，這一變化是在宣布緊急狀態近三個月後出現的，目前的病例數已經放緩到每天不到一個。當時緊急聲明的發布，使舊金山得以調集資源和人員來應對這種病毒。

據舊金山公共衛生局稱，盡管疫苗劑量最初供不應求，但已有超過2萬7000名舊金山居民接種了該病毒的疫苗。這種高度傳染性的病毒性疾病，主要在那些與其他男性發生性關係的男性中傳播。

官員寫道：「有關MPX的公共衛生緊急聲明，是全國第一例此類聲明，其目的是反映MPX對同性戀、雙性戀和變性人社區中受其影響最嚴重的人，對他們的健康的直接緊迫性」，MPX是猴痘的縮寫。

公共衛生官員還宣布，該部門已就如何使用四環素類抗生素來預防其他性傳播疾病，如披衣菌（chlamydia）、淋病（gonorrhea）和梅毒（syphilis）的感染，發布「全國首個指南」。官員說，近年來，在受猴痘影響最嚴重的社區，這些感染率已經上升。 

「紀事報」在9月報導說，在加州，猴痘檢測呈陽性的人數急劇下降，自8月的爆發高峰以來，新病例的7天平均數下降了95%，並指出舊金山在公共衛生信息和疫苗接種方面取得了成功。

據美國疾病防治中心CDC稱，這種疾病很少致命，但會引起疼痛的皮損（lesions），且會不成比率地對愛滋病毒感染者和其他性傳播感染者造成影響。

根據CDC的數據，截至19日，全美已確認超過2萬7635例猴痘病例，其中5278例出現在加州，也是全國記錄病例最多的州。美國共有四人死於該疾病。

州長紐森（Gavin Newsom）於8月宣布全州進入公共衛生緊急狀態，以應對猴痘的爆發。該州還沒有宣布緊急聲明的結束日期。

猴痘 舊金山 緊急狀態

上一則

平價連線計劃(ACP)22日舊金山報名活動

下一則

ADA欺詐性起訴案 謝安宜將上訴 續為小企業發聲

延伸閱讀

平價連線計劃(ACP)22日舊金山報名活動

平價連線計劃(ACP)22日舊金山報名活動
舊金山小店被欺詐起訴 地檢長謝安宜持續為小店發聲

舊金山小店被欺詐起訴 地檢長謝安宜持續為小店發聲
黎巴嫩霍亂5死 世界衛生組織：全球霍亂疫苗告急

黎巴嫩霍亂5死 世界衛生組織：全球霍亂疫苗告急
布里德砲轟馬斯克：獲加州巨額減稅後跑路的傢伙

布里德砲轟馬斯克：獲加州巨額減稅後跑路的傢伙
舊金山街頭非法飆車 市議員麥德誠籲重罰

舊金山街頭非法飆車 市議員麥德誠籲重罰

熱門新聞

Meta創辦人兼執行長查克柏格首次公布人工智慧口語翻譯機器人，由來自台灣的工程師表現閩南話翻英文的示範。（翻攝自Meta）

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

2022-10-19 17:08
好市多在10/17、10/18兩天推出線上採購回饋日，採購金額滿3000即送500元採購卡。(圖擷取自好市多官網)

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

2022-10-17 15:52
買來炒菜、做鹽水雞、沙拉都非常適合的玉米筍。（數位編輯孫愛薇／攝影）

Trader Joe's好好買 北加灣區小編精選秋季十大商品

2022-10-17 17:19
甲骨文本月在灣區裁員超過200人。（美聯社）

甲骨文、拜瑪林製藥解雇近300人 灣區就業前景堪憂

2022-10-13 16:25
有一名嫌犯自稱是PG&E員工，手拿一部筆記本電腦，身著螢光色工作背心打扮成電氣工人，以此接近老婦。（記者張曼琳／電視截屏）

德利市7旬華婦遭入室痛毆洗劫 搶走畢生儲蓄

2022-10-15 02:20
矽谷灣區就有一戶人家，本月17日凌晨1時30分，透過Ring監視器錄到歹徒正在逐戶偷信箱內的物品。（民眾提供）

年底治安又變差 矽谷華人錄到歹徒逐戶偷開信箱

2022-10-17 21:23

超人氣

更多 >
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數 將調為1640元換取1點
用這5個方法 讓家中電費月省100元

用這5個方法 讓家中電費月省100元
「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億
婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭

婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭