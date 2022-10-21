舊金山猴痘緊急狀態 月底結束

舊金山月底結束猴痘緊急狀態。 （取材自推特）

舊金山 市衛生官員20日表示，舊金山的猴痘 公共衛生緊急狀態 將於10月31日正式結束。官員說，這一變化是在宣布緊急狀態近三個月後出現的，目前的病例數已經放緩到每天不到一個。當時緊急聲明的發布，使舊金山得以調集資源和人員來應對這種病毒。

據舊金山公共衛生局稱，盡管疫苗劑量最初供不應求，但已有超過2萬7000名舊金山居民接種了該病毒的疫苗。這種高度傳染性的病毒性疾病，主要在那些與其他男性發生性關係的男性中傳播。

官員寫道：「有關MPX的公共衛生緊急聲明，是全國第一例此類聲明，其目的是反映MPX對同性戀、雙性戀和變性人社區中受其影響最嚴重的人，對他們的健康的直接緊迫性」，MPX是猴痘的縮寫。

公共衛生官員還宣布，該部門已就如何使用四環素類抗生素來預防其他性傳播疾病，如披衣菌（chlamydia）、淋病（gonorrhea）和梅毒（syphilis）的感染，發布「全國首個指南」。官員說，近年來，在受猴痘影響最嚴重的社區，這些感染率已經上升。

「紀事報」在9月報導說，在加州，猴痘檢測呈陽性的人數急劇下降，自8月的爆發高峰以來，新病例的7天平均數下降了95%，並指出舊金山在公共衛生信息和疫苗接種方面取得了成功。

據美國疾病防治中心CDC稱，這種疾病很少致命，但會引起疼痛的皮損（lesions），且會不成比率地對愛滋病毒感染者和其他性傳播感染者造成影響。

根據CDC的數據，截至19日，全美已確認超過2萬7635例猴痘病例，其中5278例出現在加州，也是全國記錄病例最多的州。美國共有四人死於該疾病。

州長紐森（Gavin Newsom）於8月宣布全州進入公共衛生緊急狀態，以應對猴痘的爆發。該州還沒有宣布緊急聲明的結束日期。