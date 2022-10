紐時記者哈伯曼：川普為擺脫訴訟 可能再選總統

哈柏曼表示,川普競選總統的唯一動機,是為了名望和出名。(Getty Images)

自2011年,負責報導前總統川普 長達11年的「紐約時報」資深政治記者哈伯曼(Maggie Haberman),攜帶其著作「自信的人:川普的造就和美國的崩潰(Confidence Man:The Making of Donald Trump and the breaking of America)」,19日來到舊金山的聯邦俱樂部(The Commonwealth Club)演講,以全新視角看待川普。

哈伯曼認為,川普僅為名氣參選總統,並猜測近期川普將宣布參戰2024年總統大選,是為繼續博得關注,以擺脫帶走白宮機密文件的訴訟的可能。在書中,哈伯曼以川普作為房地產商人、(政治上)表演者和總統,共三條線,讓讀者以全新的眼光看待川普。她說:「這不會是你不會知道的關於川普的事情,但是能讓你產生思考。」

迷戀名氣 選總統如表演

書中描述,川普曾一個人站在以他命名的川普大廈外的人行道上,只是想被行人認出來。哈伯曼表示,在第一次聽說這件事時有點驚訝,她向早期認識川普的人求證。之後,她瞭解到川普有時會在早晨離開,位於紐約曼哈頓 區麥迪遜街和56街交匯處的住所,右轉前往第五大道,之後慢慢靠近再第五大道上川普大廈的入口。

「他會盯著路人臉觀察,看看他們是否認出了他,」哈伯曼說,在80年代中期到早期」在川普開始有名氣時,有些人會認出他,「這對他來說就像是充上了電,」哈伯曼認為:「川普競選總統的唯一動機,是為了名望和出名。 」哈伯曼還透露,在早期的幾次媒體採訪中,川普曾頗為坦率,表示總統選舉「像一場表演,」 也幾次稱其有名有錢,但沒人知道他那些有錢但沒名的朋友。

從1984年開始,川普一直在講述自己沒有名氣的富豪朋友向他求助訂熱門餐廳的故事,「我對此真的很震驚,」哈伯曼說,在一次採訪中,她曾向時任總統的川普提問,最喜歡總統職位的哪一點時,川普回答說:「把事情做好,」並列出了上任後的一些成就。哈伯曼直言:「但我認為他早期接受採訪的回答,才是真的答案。」

網羅檢察官 建優勢模板

哈伯曼分析認為,近期川普宣布參戰2024總統大選「只是繼續想獲得比以往更多的關注,他認為這是從他身上奪走的。 」同時,川普也敏銳地意識到,他現在正面臨司法部巨大的法律威脅,並單方面認為,如果他宣布總統競選,或許有機會擺脫起訴,伯曼說,「我認為這是(川普的想法)不對的,但很可能這就是他的看法。」

在書中,哈伯曼透露自70年代,川普首次接受一位布魯克林聯邦檢察官的調查後,就開始有網羅檢察官的習慣,而該案的調查因證據不足,難以取得進展。哈伯曼表示自此:「川普開始吹噓,說他是倖免於難,並抱怨他曾所忍受的一切,」還曾在案件調查期間,在沒有律師在場的情況下,會見調查人員去訴說清白。幾年後,川普與前任曼哈頓地區檢察官摩根索(Robert Morgenthau)成為朋友,哈伯曼說:「川普把與檢察官的關係當做一種優勢」,並成為他日後解決麻煩的模板。