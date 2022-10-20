勇士輕取湖人 賽季開門紅 維金斯：想再多拿幾枚冠軍戒

柯瑞入帳33分，率領勇士獲勝。（記者劉先進／攝影）

NBA賽季揭幕戰，領取總冠軍戒指的金州勇士 ，18日晚沒有讓2萬球迷失望，以123比109輕取詹姆斯（LeBron James）領銜的洛杉磯湖人 ，取得賽季開門紅。柯瑞 22中10，砍下33分6籃板7助攻。得到20分4助攻的維金斯表示，拿到首個戒指，一整天都在興奮，「戴上戒指感覺很好，我需要再增加幾個戒指，這就是目標。」

湖人夏季增加年輕球員和會防守的後衛貝弗利（Patrick Beverley）和舊將施羅德（Dennis Schroder）等人，後衛人滿為患，但鋒線人才缺乏，且投射能力不佳。首節比賽，湖人三分10中1，半場20中3。防守勇士方面，也是優先封鎖三分，勇士半場三分手感不佳，只有20中5。第三節風雲突變，柯瑞、維金斯等人頻繁空切，瞅準湖人防守尺寸不夠，協防意識不佳的缺點，瘋狂攻擊，打出31比19的衝擊波，一舉奠定勝局。

全場湖人三分40中10，勇士45中16，湯普森18分，普爾12分，格林4分5籃板5助攻。維金斯三分7中4得到20分，還持球面對詹姆斯防守強投。他賽後說，大量訓練三分，試圖讓自己為比賽中的不同情況做好準備。「我知道這支球隊投了很多三分球，所以我想讓自己像其他球員一樣。練習投籃，命中三分球，發揮作用。」

維金斯得到20分，賽後說，希望多拿幾個冠軍戒指。（記者劉先進／攝影）

首次領取冠軍戒指，維金斯說，非常不可思議，「我一整天都很興奮。從昨天晚上想到今天，我很難入睡。所有的家人在這裡，和我一起享受這一刻，夢想成真。戴戒指感覺很好，我需要再增加一些戒指，這就是目標。」

柯瑞說，為維金斯感到高興。2020年3月，球隊交易維金斯後，「我非常有信心，他可以適應，改寫自己的故事，成為精英側翼，為冠軍球隊做出貢獻。看到他得到戒指和冠軍合同等獎勵，令人驚訝。任何時候你做交易時，永遠不知道對球隊的影響，幸運的是，從第一天到現在，勇士與維金斯完美匹配。」

湯普森領取冠軍戒指。 柯瑞展示總冠軍戒指，非常興奮。（記者劉先進 ／攝影）

詹姆斯外線手感不佳，三分10中3，但依靠衝擊籃框，入帳31分14籃板8助攻，他感歎說，勇士是誰不言而喻，不需要強調這一點，他們的球團每晚都擁有很強的力量。對湖人表現來說，這是他所期望的，有一些不錯的時刻，也有不好的回合，「我們的團隊剛剛組建，有很多新的成員和系統，但我喜歡球隊競爭的方式。」

湖人詹姆斯砍下31分，獨木難支。（記者劉先進／攝影）

湖人有22個失誤，讓勇士得到27分。詹姆斯表示，失誤是個問題，很難贏球，「一旦我們開始處於同一節奏，知道球員的位置，就會度過難關。」