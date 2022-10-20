哈伯曼：川普善推銷 愛說謊卸責

「紐約時報」的白宮記者和CNN的政治分析員哈伯曼。（記者張曼琳／截屏）

哈伯曼為「紐約時報 」的白宮 記者和CNN的政治分析員。她先前曾在「紐約郵報」、「紐約每日新聞」和「政客」擔任政治記者。2018年，哈伯曼對川普 政府的報道獲得了普利茲國家報導獎（與「泰晤士報」和「華盛頓郵報」同事共同獲獎）。川普本人則曾多次對「紐約時報」的負面報導作出回應，稱她為「三流記者」。

「自信的人：川普的造就和美國的崩潰」一書的寫作過程十分具有挑戰，哈伯曼表示，她在川普第二次彈劾審判後，才開始著手寫書的計畫。又指出，在開始寫書前，正是在川普輸掉選舉並拒絕承認結果時。哈伯曼說：「我們經歷了這樣的過渡，他拒絕承認自己輸了，並竭盡全力試圖繼續掌權。」她表示，那是感覺「似乎這場與川普有關的選舉，永遠不會結束，」她也認為，顯而易見的是，在過去的一年裡，與川普有關時間尚未平息。

哈伯曼分析，川普在某種程度上是在向選民推銷自己，即便說謊也認為無可厚非。哈伯曼說：「他一生都在以銷售他的品牌、他的名字和他的產品為榮，」並且認為，他可以像推銷產品一樣去競選。「這是他對 2020 年大選的謊言，或者現在他正在銷售的產品，」對於有選民為產品「買單」哈伯曼也並不感到奇怪。

在書中哈伯曼列出了一堆川普的謊言和試圖推卸責任， 其中包括在一次採訪中，哈伯曼詢問川普，是否在去年1月6日在電視上觀看國會暴動。川普即刻回應：「不，我在開會，我很少開電視，」 哈伯曼認為，這是川普又一次向媒體媒體隨口說出的謊言。

她還透露，「川普對報紙的著迷程度，是他對任何其他新聞媒體都沒有的，」她記得在2019年2月，川普與「紐約時報」發行人沙茲伯格（A.G. Sulzberger）在橢圓形辦公室會面時，川普表示，他值得「紐約時報」刊登關於他的一個好故事。

川普在其競選總統時，曾向選民承諾，會公開美國政府對不明飛行物（UFO）和甘迺迪總統暗殺調查的相關文件。哈伯曼也曾問過他關於上述文件的問題， 哈伯曼問川普「你有沒有看過那些文件？看到後有沒有改變了你對政府的看法？ 」川普回答說，從未真正看過文件，「因為他對其中任何一個都不感興趣。」

哈伯曼表示，從不同旁觀角度去開川普，「 他也可以很迷人，他實際上也可以很有趣。」但也認為這不是對他普遍的看法。