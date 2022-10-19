士德頓連環殺人凶嫌 檢控3謀殺罪

士德頓連環殺手布朗利被控三項謀殺重罪。（美聯社）

聖荷昆縣地檢處 (The San Joaquin County District Attorney)18日對現年43歲北加州 居民布朗利 (Wesley Brownlee) 提出謀殺三名男子控罪。根據屋崙 警方，布朗利是連環殺人犯，加上最近殺害三名受害人，他在過去一年半期間，至少對六名受害人下毒手。

警方指出，布朗利上周六於士德頓街上落網，被捕時身上攜帶手槍，警方懷疑他當時可能準備行凶。布朗里涉嫌從2021年4月起，在一連串槍殺事件中，奪走六名男子性命，並傷害一名女子。

布朗利是一名卡車司機，最近剛從屋崙搬到士德頓居住。聖荷昆縣地檢處18日對布朗利提出三項謀殺罪、一項攜帶槍械重罪、另一項私藏彈藥重罪。布朗利另外於士德頓面臨三項殺人控罪。

聖荷昆縣檢察長沙拉札 (Tori Verber Salazar) 表示，嫌犯另與士德頓兩宗謀殺案、一宗試圖謀殺案，與去年發生於屋崙的一宗謀殺案有關。她準備對此連環殺手提出更多控訴。沙拉札說，有些人凶惡異常，不能讓他上街與人接觸。

布朗利18日出庭時並未對其所面臨謀殺罪名提出申辯。他將於11月14日再次出庭，排審法官於18日指派一名公辯律師為布朗里辯護，這名辯護律師並沒有回覆媒體查詢。

警方表示，他們仍繼續呼籲民眾提出更多線索，因為這名連環殺手犯罪情形可能不只如此。士德頓警長麥克法登 (Stanley McFadden) 表示，由於無法確定嫌犯犯罪情形，將更進一步進行調查，不會輕易停止辦案。

警方逮捕布朗利時，從他身上搜出的手槍，口徑與射殺受害人槍械口徑一致。警方認為，兇手用同樣一把槍殺害三名受害人，目前正調查兇手是否使用同一把槍犯下其他謀殺罪行。控方並未說明兇手是否認識這些死者。

警方先前形容連環殺手嫌犯布朗利有其殺人目的，然而真正動機仍不明確。受害死者包括35歲的保羅·姚 (Paul Yaw) 、43歲的Salvador Debudey Jr.、21歲的Jonathan Rodrigue Hernandez、52歲的Juan Cruz、54歲的Lowrence Lopez Sr.、39歲的Juan Vasquez Serrano等人。

布朗利是灣區人，出生於舊金山，在屋崙Seminary大道的一間公寓裡長大，一直到他18歲生日後，他的母親搬到士德頓。根據法庭紀錄，他的父母斷斷續續地在一起生活了16年，但在布朗利十幾歲的時候分手了。

1995年10月，布朗利16歲時，他17歲的哥哥戴爾（Dale Brownlee）在東16街5700號街區被槍殺，警方稱這是一起「與毒品 有關」的謀殺。戴爾的密友、18歲的厄普肖（Kojo Upshaw）六個月之前也在同一地點被刺身亡。目前還不清楚這兩起案件中是否有人被逮捕。

根據法院紀錄，布朗利15歲時就有交通違規與使用毒品犯罪紀錄，最近於2006年獲得假釋出獄。