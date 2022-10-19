我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

士德頓連環殺人凶嫌 檢控3謀殺罪

編譯組／美聯社18日電
士德頓連環殺手布朗利被控三項謀殺重罪。（美聯社）
士德頓連環殺手布朗利被控三項謀殺重罪。（美聯社）

聖荷昆縣地檢處 (The San Joaquin County District Attorney)18日對現年43歲北加州居民布朗利 (Wesley Brownlee) 提出謀殺三名男子控罪。根據屋崙警方，布朗利是連環殺人犯，加上最近殺害三名受害人，他在過去一年半期間，至少對六名受害人下毒手。

警方指出，布朗利上周六於士德頓街上落網，被捕時身上攜帶手槍，警方懷疑他當時可能準備行凶。布朗里涉嫌從2021年4月起，在一連串槍殺事件中，奪走六名男子性命，並傷害一名女子。

布朗利是一名卡車司機，最近剛從屋崙搬到士德頓居住。聖荷昆縣地檢處18日對布朗利提出三項謀殺罪、一項攜帶槍械重罪、另一項私藏彈藥重罪。布朗利另外於士德頓面臨三項殺人控罪。

聖荷昆縣檢察長沙拉札 (Tori Verber Salazar) 表示，嫌犯另與士德頓兩宗謀殺案、一宗試圖謀殺案，與去年發生於屋崙的一宗謀殺案有關。她準備對此連環殺手提出更多控訴。沙拉札說，有些人凶惡異常，不能讓他上街與人接觸。

布朗利18日出庭時並未對其所面臨謀殺罪名提出申辯。他將於11月14日再次出庭，排審法官於18日指派一名公辯律師為布朗里辯護，這名辯護律師並沒有回覆媒體查詢。

警方表示，他們仍繼續呼籲民眾提出更多線索，因為這名連環殺手犯罪情形可能不只如此。士德頓警長麥克法登 (Stanley McFadden) 表示，由於無法確定嫌犯犯罪情形，將更進一步進行調查，不會輕易停止辦案。

警方逮捕布朗利時，從他身上搜出的手槍，口徑與射殺受害人槍械口徑一致。警方認為，兇手用同樣一把槍殺害三名受害人，目前正調查兇手是否使用同一把槍犯下其他謀殺罪行。控方並未說明兇手是否認識這些死者。

警方先前形容連環殺手嫌犯布朗利有其殺人目的，然而真正動機仍不明確。受害死者包括35歲的保羅·姚 (Paul Yaw) 、43歲的Salvador Debudey Jr.、21歲的Jonathan Rodrigue Hernandez、52歲的Juan Cruz、54歲的Lowrence Lopez Sr.、39歲的Juan Vasquez Serrano等人。

布朗利是灣區人，出生於舊金山，在屋崙Seminary大道的一間公寓裡長大，一直到他18歲生日後，他的母親搬到士德頓。根據法庭紀錄，他的父母斷斷續續地在一起生活了16年，但在布朗利十幾歲的時候分手了。

1995年10月，布朗利16歲時，他17歲的哥哥戴爾（Dale Brownlee）在東16街5700號街區被槍殺，警方稱這是一起「與毒品有關」的謀殺。戴爾的密友、18歲的厄普肖（Kojo Upshaw）六個月之前也在同一地點被刺身亡。目前還不清楚這兩起案件中是否有人被逮捕。

根據法院紀錄，布朗利15歲時就有交通違規與使用毒品犯罪紀錄，最近於2006年獲得假釋出獄。

屋崙 毒品 加州

上一則

醫師：少吃澱粉、甜食 預防糖尿病

下一則

如果駱賓王穿越到當代中國

延伸閱讀

NBA開幕戰／綠衫軍雙槍合砍70分 哈登爆發難阻吞敗

NBA開幕戰／綠衫軍雙槍合砍70分 哈登爆發難阻吞敗
士德頓連環命案兇嫌 哥哥曾被槍殺

士德頓連環命案兇嫌 哥哥曾被槍殺
士德頓警方宣布 逮捕東灣連環殺人案嫌犯

士德頓警方宣布 逮捕東灣連環殺人案嫌犯
芝加哥今年凶殺案減16% 警歸功社區參與

芝加哥今年凶殺案減16% 警歸功社區參與
舊金山市長布里德兄長訴案 辯方促地檢長謝安宜迴避

舊金山市長布里德兄長訴案 辯方促地檢長謝安宜迴避

熱門新聞

好市多在10/17、10/18兩天推出線上採購回饋日，採購金額滿3000即送500元採購卡。(圖擷取自好市多官網)

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

2022-10-17 15:52
甲骨文本月在灣區裁員超過200人。（美聯社）

甲骨文、拜瑪林製藥解雇近300人 灣區就業前景堪憂

2022-10-13 16:25
買來炒菜、做鹽水雞、沙拉都非常適合的玉米筍。（數位編輯孫愛薇／攝影）

Trader Joe's好好買 北加灣區小編精選秋季十大商品

2022-10-17 17:19
有一名嫌犯自稱是PG&E員工，手拿一部筆記本電腦，身著螢光色工作背心打扮成電氣工人，以此接近老婦。（記者張曼琳／電視截屏）

德利市7旬華婦遭入室痛毆洗劫 搶走畢生儲蓄

2022-10-15 02:20
矽谷灣區就有一戶人家，本月17日凌晨1時30分，透過Ring監視器錄到歹徒正在逐戶偷信箱內的物品。（民眾提供）

年底治安又變差 矽谷華人錄到歹徒逐戶偷開信箱

2022-10-17 21:23
美國人口普查局「美國住房調查」顯示，舊金山都會區約有18%居民計畫明年搬家，比率為美國大都會區之冠。(Getty Images)

調查：金山想出走人口冠全美 8%計畫搬到他城

2022-10-14 15:08

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知