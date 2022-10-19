XBB夢魘變異株進入加州 專家憂冬季新冠肆虐

新冠新變異病毒株BQ.1和BQ.1.1造成的病例數目持續增加，可能取代BA.5成為美國最主要傳播的病毒。（Getty Images）

在新變異病毒株BQ.1和BQ.1.1在美國造成新冠病例增加的同時，另一種名為XBB的高度變異病毒株正在東南亞地區肆虐，導致某些國家的新增病例一天內增加數倍。

一些危人聳聽的報導稱XBB為「夢魘變異株」，因為它明顯具有逃避人體免疫力 和抑制某些療法的能力；不過，傳染病學家表示，現在下這種廣泛性結論未免太早。

柏克萊加大 傳染病學名譽教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「我們看到許多使用類似方法生存的新變異株，它們都在尋找方法逃避人們從疫苗和先前感染獲得的免疫力，同時改變其棘狀蛋白，XBB也不例外。」

XBB 8月首次出現在印度，接著在包括孟加拉、日本、新加坡 在內的十多個國家被發現，它造成的病例數目正以驚人的速度在增加。新加坡衛生署公布的數據顯示，XBB已取代BA.5成為該國現在最主要傳播的新冠病毒，占當地病例的54%，高於前一周的22%。

不過，史克里普斯研究院（Scripps Research）副院長托波（Eric Topol）表示，由於新加坡有嚴格的防疫措施，加上民眾的加強針接種率高達79%，似乎能阻止新變異株造成最嚴重的後果。托波說：「新加坡死於新冠或因新冠入住加護病房的人非常少，他們的防疫工作做得非常紮實。」

在同時出現XBB和BQ的地區，這兩種變異株似乎共同在社區中傳播，並非相互競爭。

舒瓦茲柏格說：「如果感染BQ後得到的免疫力足以讓人不會因為感染XBB生病，那麼，人們就可以獲得交叉保護。此外，為了提高保護力，我們力所能及的事就是在擁擠的室內戴上口罩。」

根據追蹤變異株的國際研究組織GISAID 的數據，截至目前，美國定序比對已檢測到23個XBB病例，其中六例在加州。

不過，托波表示，他比較擔心的是BQ.1和BQ.1.1可能在冬季造成新一波病例激增。他說：「一個可怕的新變異株已出現，但還沒有足夠的人受到保護。人們的加強針接種率太低，要對抗這樣棘手的變異株，我們明顯處於劣勢。」

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，與BA.5相比，BQ.1.1的增長優勢高出15%。柏克萊加大創新基因學研究院（Innovative Genomics Institute）科學家懷曼（Stacia Wyman）也提出類似數字，指BQ.1.1的增長優勢比BA.5高出14%。

陳子平指出，BQ.1是第一個被證明對兩種抗體療法Evusheld和Bebtelovimab具有抗性的變異株。他說：「但我必須強調，這些療法仍然能起到保護作用，我們還不能確定新變異株是否真的可以躲避人體免疫力，我們需要進行更多專門研究。」

好消息是，同時針對原始病毒株和BA.4及BA.5變異株的改良二價加強針（bivalent booster），可增強防禦新變異株的能力，只不過不知道效果有多強。

陳子平說：「BQ.1算起來是Omicron的『孫子』、BA.5的『子女』，所以新二價加強針對它還是有效的，可預防患者出現重症或死亡。」