金山新房屋四重法案通過 同棟最多建6單元

為緩解住房危機，舊金山市議會通過房屋四重法案，同一棟住房可以最多建造六個單元住屋。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會28日通過新房屋四重法案（New fourplex law），允許每棟房屋可建造四個住房單元，街角地段最多允許建造六個單元，但需業主持有該物業一年以上的時間方可申請加建。

這項法案是去年由舊金山市議會議長華頌善 (Rafael Mandelman) 提出，該法案允許舊金山的住宅最多可以建造四到六個住房單元。目前，舊金山大約有 40% 的單戶住宅，這次通過的法案是市議員修改完善後的版本，解決了舊金山市長布里德最關心的問題，諸如法案會減少舊金山新房開發建設的速度等。布里德目前支持這項立法，市議會以10比1的投票 ，支持修訂後的新法案。

在現場參加市議會聽證的代表之一的法律倡導主任桑恩菲德（ Rafa Sonnenfeld）表示，雖然預計該法案不會增加太多新住房，但很高興看到市議員們對住房改革分區法持開放態度。他們也同意市議會的觀點，在舊金山創立多種方式方法，來增加住房密度，並增加住房存量是很重要的。

反對該立法的民眾表示，因為此立法繞過新州法律SB9所要求的快速許可證審批程序，是基於促進建造更多的多單元住房而通過的；立法應在鼓勵更高房屋密度的同時，也要保持當地對新住房項目的開發。

據了解，加州 SB9法案自年初生效以來，在舊金山的影響有限，應用新法的住房項目不到30個，目前規畫部門批准的項目只有3個。