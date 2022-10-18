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加州540億氣候危機預算領先全球 「氣候100」研討會集思廣益

記者張曼琳／舊金山報導
Nextgen Policy組織顧問Dave Weiskopf(上左起)、州長紐森辦公室高級氣候顧問桑切斯、加州能源委員會主席霍克希爾德(下左起)、億萬富豪斯泰爾參加研討會。（記者張曼琳／截屏）
Nextgen Policy組織顧問Dave Weiskopf(上左起)、州長紐森辦公室高級氣候顧問桑切斯、加州能源委員會主席霍克希爾德(下左起)、億萬富豪斯泰爾參加研討會。（記者張曼琳／截屏）

加州立法者在今年8月為解決氣候危機制定了共計540億元預算，承諾未來幾年內解決氣候變化帶來的影響。非牟利組織Nextgen Policy，為其籌辦的「氣候100（Climate 100）」項目17日舉行線上研討會，邀請包括2020年民主黨總統參選人、億萬富豪環保運動人士斯泰爾（Tom Steyer）和多位紐森辦公室幕僚和其任命官員。會上表示，本次創下州歷史紀錄的氣候預算，將令加州領先全球其他地區。

540億元氣候預算將分成4個部分進行投資，其中約200億元用於零排放汽車、電車充電基礎設施的其他清潔交通項目；140億元用於保護水資源、野生動物、山火和農業；80億元用於建設相關社區基礎設施、90多億元用於增強電力系統的可靠性；另有超過22億元用於其他環境項目。

預算內容具創新性

州長紐森辦公室高級氣候顧問桑切斯（ Lauren Sanchez）在會議中透露，儘管自預算通過後，「加州的財政狀況發生了一些變化」但推動完成氣候目標、促進公平，仍為州府工作重點。她認為，本次預算內容具創新性，例如為居民獲取清潔汽車和公平建築，提供預付款，「以社區為中心，與社區機構合作，設計實施脫離煤炭資源項目。」同時，她也強調環境問題需要全部社會人士的參與。

億萬富豪斯泰爾說：「加州是世界創新中心」，並認為：「這不單是關於加州氣候預算資金，這也是加州保持領先的巨大機會。」

他認同桑切斯的發言：「現在的每一家公司，都是環保公司，社會的每個人都將做出貢獻。」他還預測，在減少污染後，加州將節省230億元，獲得巨大的回報，並認為者對民眾來說，意味著「巨大經濟增長和更高的工資。」

加州能源委員會主席霍克希爾德(David Hochschild）認為，「加州為巨大孵化器，為全球風能產業的發源地」，正在快速向低成本清潔能源轉型。他透露，現在加州有43家電車製造工廠，州內每天生產約1500輛電車，包括公共汽車、比亞迪、特斯拉等，以及電池和充電基礎設施。「這是一個很好的例子。說明我們正在改變世界。」

降低災難性山火風險

加州自然資源局局長克勞福特（Wade Crowfoot）直言，本次加州為應對氣候變化做出的預算，比世界上大多數國家所花費的資金還要多。也表示近十多年來，加州在氣候問題上採取了最激進的行動。同時，他表示山火對加州氣候和溫室氣體的影響，不容小覷，作為540億元預算的一部分，「我們正在擴大前期工作，將災難性山火的風險降低近20倍。」他還透露，政府對預防山火的投資，在2年內擴大至近30億元，為一次質的飛躍。」並認為在防止山火的領域，「已經看從一些項目中，獲得了回報。」

Nextgen Policy組織顧問 Dave Weiskopf、加州自然資源局...
Nextgen Policy組織顧問 Dave Weiskopf、加州自然資源局局長克勞福特、加州住房和社區發展部主任貝拉斯克斯、加州環保局副局長德蘇薩參加研討會。（記者張曼琳／截屏）

加州環保局（CalEPA）副局長德蘇薩（Shereen D’Souza）對6年內100億元的零排放汽車計畫感到興奮：「眾所周知，汽車尾氣排放為加州溫室氣體排放的最大貢獻者，也創造了全美最差的空氣質量。」同時，該計畫還將緩解有毒空氣對低收入和少數族裔社區帶來的影響。

加州住房和社區發展部主任貝拉斯克斯（Gustavo Velasquez）在會上表示，很少有人將住房與環境保護連接在一起，「但這些問題確實有著千絲萬縷的聯繫，我們必須盡所能，共同解決無家可歸、住房負擔能力和氣候變化問題。」貝拉斯克斯認為，依據預算中的相關的基礎建設計畫，優先填充城市中心區域的空地和再利用住房項目，有利於減少氣候地震的影響、增加住房和減少溫室氣體。

Nextgen Policy組織顧問 Dave Weiskopf、州長紐森辦公室...
Nextgen Policy組織顧問 Dave Weiskopf、州長紐森辦公室高級氣候顧問桑切斯、加州能源委員會主席霍克希爾德、加州自然資源局局長克勞福特、加州住房和社區發展部主任貝拉斯克斯、加州環保局副局長德蘇薩、億萬富豪斯泰爾參加研討會。（記者張曼琳／截屏）

加州 預算 山火

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