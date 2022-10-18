紐森：加州新冠疫情緊急狀態 明年2月底終止

州長紐森17日宣布，加州新冠疫情緊急狀態將於2023年2月28日結束。（記者劉先進／攝影）

加州 州長紐森17日宣布，加州新冠疫情緊急狀態 將於2023年2月28日結束。此時間表為衛生保健系統提供了必要的靈活性，以處理1月和2月假期後可能出現的任何潛在的感染激增，此外，還為州和地方合作夥伴提供了必要的時間來準備逐步停止疫情的防控手段。

州府聲明說，由於加州的疫苗接種和公共衛生工作，住院人數和死亡人數大幅減少，當緊急狀態在明年2月底結束時，加州擁有繼續對抗疫情所需的工具，包括疫苗和加強針、測試、治療和其他緩解措施，如口罩和室內通風。隨著緊急狀態的逐步結束，SMARTER計畫（即疫苗、口罩，提高意識、準備、測試、教育和藥物治療）將繼續指導加州的戰略，以最好地保護民眾免受疫情的影響。

紐森說，在疫情期間，加州一直以科學和數據為指導，迅速和戰略性地採取行動，拯救生命。「緊急狀態是用來保護加州的一個有效和必要的工具，如果沒有它，我們不會走到這一步。隨著我們建立了行動準備，和將繼續採用的措施，加州已準備好逐步取消緊急狀態。」

為保持加州的COVID-19實驗室測試和治療能力，紐森政府將在立法機構工作後立即尋求兩項法定修改。讓護士繼續有能力發放新冠治療劑；實驗室工作人員繼續有能力單獨處理新冠測試。

疫情期間，加州疫苗截止人次為8100萬，在全州範圍內分發10億套個人防護設備，並處理了1.86億次測試。加州撥出數十億支持醫院、社區組織、一線工人、學校等。

加州實施全國最大的紓困金計畫，以支持受疫情影響最嚴重的人，包括185億用於直接支付給加州人，80億用於租金減免，100億用於小企業補助和稅收減免，28億用於幫助支付逾期的水電費等。

州府的數據說，加州的新冠死亡率在全美大州中最低。如果加州有德州一樣的死亡率，就會多出2萬7000人的死亡。如果加州有佛羅里達州的死亡率，多出的死亡數字會躍升到約5萬6000人。一項研究顯示，僅在疫苗上市的頭十個月，加州的努力就挽救了2萬條生命，使7.3萬人遠離醫院，並防止了150萬次感染。

數據顯示，像加州這樣實施限制防疫行為（Lockdown）的州，在經濟上比類似佛州這樣實施寬鬆防疫的州，做得更好。加州經濟萎縮程度低於這些州，美國的經濟產出平均收縮3.5%，而加州只有2.8%。