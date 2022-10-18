我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

紐森：加州新冠疫情緊急狀態 明年2月底終止

記者劉先進／屋崙報導
州長紐森17日宣布，加州新冠疫情緊急狀態將於2023年2月28日結束。（記者劉先進／攝影）
州長紐森17日宣布，加州新冠疫情緊急狀態將於2023年2月28日結束。（記者劉先進／攝影）

加州州長紐森17日宣布，加州新冠疫情緊急狀態將於2023年2月28日結束。此時間表為衛生保健系統提供了必要的靈活性，以處理1月和2月假期後可能出現的任何潛在的感染激增，此外，還為州和地方合作夥伴提供了必要的時間來準備逐步停止疫情的防控手段。

州府聲明說，由於加州的疫苗接種和公共衛生工作，住院人數和死亡人數大幅減少，當緊急狀態在明年2月底結束時，加州擁有繼續對抗疫情所需的工具，包括疫苗和加強針、測試、治療和其他緩解措施，如口罩和室內通風。隨著緊急狀態的逐步結束，SMARTER計畫（即疫苗、口罩，提高意識、準備、測試、教育和藥物治療）將繼續指導加州的戰略，以最好地保護民眾免受疫情的影響。

紐森說，在疫情期間，加州一直以科學和數據為指導，迅速和戰略性地採取行動，拯救生命。「緊急狀態是用來保護加州的一個有效和必要的工具，如果沒有它，我們不會走到這一步。隨著我們建立了行動準備，和將繼續採用的措施，加州已準備好逐步取消緊急狀態。」

為保持加州的COVID-19實驗室測試和治療能力，紐森政府將在立法機構工作後立即尋求兩項法定修改。讓護士繼續有能力發放新冠治療劑；實驗室工作人員繼續有能力單獨處理新冠測試。

疫情期間，加州疫苗截止人次為8100萬，在全州範圍內分發10億套個人防護設備，並處理了1.86億次測試。加州撥出數十億支持醫院、社區組織、一線工人、學校等。

加州實施全國最大的紓困金計畫，以支持受疫情影響最嚴重的人，包括185億用於直接支付給加州人，80億用於租金減免，100億用於小企業補助和稅收減免，28億用於幫助支付逾期的水電費等。

州府的數據說，加州的新冠死亡率在全美大州中最低。如果加州有德州一樣的死亡率，就會多出2萬7000人的死亡。如果加州有佛羅里達州的死亡率，多出的死亡數字會躍升到約5萬6000人。一項研究顯示，僅在疫苗上市的頭十個月，加州的努力就挽救了2萬條生命，使7.3萬人遠離醫院，並防止了150萬次感染。

數據顯示，像加州這樣實施限制防疫行為（Lockdown）的州，在經濟上比類似佛州這樣實施寬鬆防疫的州，做得更好。加州經濟萎縮程度低於這些州，美國的經濟產出平均收縮3.5%，而加州只有2.8%。

加州 疫情 緊急狀態

上一則

奧克蘭校園槍擊後 小馬成學生的「心理醫師」

延伸閱讀

加州汽油價格 11月底可望降回5元

加州汽油價格 11月底可望降回5元
紐森連任加州州長無懸念 被指更想選總統

紐森連任加州州長無懸念 被指更想選總統
馬丁尼茲辭議員 紐森：正確 州檢長要查洛選區重畫過程

馬丁尼茲辭議員 紐森：正確 州檢長要查洛選區重畫過程
溫斯坦性侵案審判 紐森妻願公開身分、出庭指控淫魔

溫斯坦性侵案審判 紐森妻願公開身分、出庭指控淫魔
紐森CARE法院制度 76%加州選民贊同

紐森CARE法院制度 76%加州選民贊同

熱門新聞

甲骨文本月在灣區裁員超過200人。（美聯社）

甲骨文、拜瑪林製藥解雇近300人 灣區就業前景堪憂

2022-10-13 16:25
好市多在10/17、10/18兩天推出線上採購回饋日，採購金額滿3000即送500元採購卡。(圖擷取自好市多官網)

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

2022-10-17 15:52
有一名嫌犯自稱是PG&E員工，手拿一部筆記本電腦，身著螢光色工作背心打扮成電氣工人，以此接近老婦。（記者張曼琳／電視截屏）

德利市7旬華婦遭入室痛毆洗劫 搶走畢生儲蓄

2022-10-15 02:20
買來炒菜、做鹽水雞、沙拉都非常適合的玉米筍。（數位編輯孫愛薇／攝影）

Trader Joe's好好買 北加灣區小編精選秋季十大商品

2022-10-17 17:19
調查發現，大多數人認為花大錢到米其林三星餐廳法國洗衣店用餐並不值得。（Getty Images）

訂位必須找門道的法國洗衣店 真的值得花大錢去吃嗎

2022-10-10 22:55
美國人口普查局「美國住房調查」顯示，舊金山都會區約有18%居民計畫明年搬家，比率為美國大都會區之冠。(Getty Images)

調查：金山想出走人口冠全美 8%計畫搬到他城

2022-10-14 15:08

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠